Michaël Gilliquet, d’Aubel, a reçu le mérite agricole 2023

Suite à la crise du lait, celui-ci a suivi plusieurs formations sur le pâturage tournant dynamique, pour augmenter la valorisation des fourrages de la ferme. "S’ensuit vraiment un investissement autour d’un séchoir à foin, complète Aurélie Lahaye, coordinatrice du GAL. Il produit aujourd’hui un foin 100% à l’herbe." Ses vaches pâturent donc entre 8 et 9 mois par an. Le lait de foin qu’il produit est bio et sert à la fabrication de la fameuse meule du plateau, produite par la société hervienne Terre de fromages. "Cela fait vraiment très plaisir, a-t-il déclaré, avant de remercier ses parents et son épouse. J’en profite pour dire qu’il faudrait vraiment donner un coup de pouce aux jeunes qui veulent reprendre des fermes. Et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas fils d’agriculteur que ce n’est pas possible."