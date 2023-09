32.000 entrées à la Foire agricole de Battice: un record absolu (vidéo)

"C’est formidable et ce n’est que du bonheur, lance-t-il. Je n’aurais jamais cru ça vendredi, quand on raclait la boue." La météo capricieuse de la semaine dernière a en effet donné du fil à retordre à l’organisation pour le montage de l’événement. "On a travaillé jusqu’à minuit à remettre de la paille pour que tout soit utilisable pour samedi. On doit veiller à offrir les meilleures conditions aux visiteurs", rappelle Didier Gustin.

Et cela ne les a pas freinés. Dès l’ouverture, samedi à 9 heures, ils étaient au rendez-vous. "On a eu 22% d’entrées en plus que l’année passée le samedi. On remarque que les gens viennent plus tôt qu’avant pour pouvoir profiter un maximum des attractions en famille."

Un constat qui ne fait que renforcer les convictions et la motivation du comité organisateur. "On voit que, pour le public, la Foire est devenue un événement annuel, traditionnel, auquel ils aiment venir. Pour nous, c’est la plus belle des récompenses", conclut le président.