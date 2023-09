Rollers et trottinettes en folie s’affrontent à Battice (vidéo)

C’est une toute nouvelle compétition qui a vu le jour à l’arrière du marché couvert de Battice ce week-end. Avec la Street république, c’est une septantaine de sportifs qui se sont affrontés à coup de figures acrobatiques avec des rollers et des trottinettes. "Dans les pros, il y a des gens qui viennent d’un peu partout avec notamment des Français, un Finlandais, des Allemands, des Néerlandais,…, explique Tom Fontaine qui organise l’événement avec Anthony Pottier. Ces pros viennent de toute l’Europe car nous avons créé un skatepark qui est unique en son genre avec les modules. Comme les “slides” que nous avons construits nous-mêmes et qui n’existent pas dans les skateparks classiques. Ici, nous sommes un groupe de potes avec cette passion qui nous unit et nous avons donc une autre façon d’imaginer et de concevoir les différents modules."

Au départ, cet événement était "une compétition de rollers qui se déroulait à Paris. Mais elle a été mise en pause durant le Covid. Puis, comme les organisateurs parisiens sont amis avec Anthony, ils ont décidé de la faire ici et nous avons rajouté les trottinettes."

Force est de constater que le spectacle était présent tout au long de ce week-end avec également un public nombreux. De quoi ravir l’échevin des Sports de la ville de Herve, Jean-Marc Monseur. "C’est vraiment magnifique ! On les a aidés logistiquement. Mais pour le reste, ils ont tout fait de A à Z et c’est un très bel événement. Je suis ébahi par cette réalisation."

Il y avait aussi plusieurs exposants pour animer le tout. "Il y a des stands avec différentes marques de pièces détachées qui sont également présentes, dont certaines viennent de Paris, continue Tom Fontaine. Nous avons même eu la présence d’une tatoueuse et qui a fait des tattoos tout au long du week-end."

Enfin, cette première compétition risque de ne pas être la dernière. "C’est une première mais je pense que cela va continuer dans le futur."