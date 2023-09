La Nivezétoise Justine Collard, passionnée par la race Blanc Bleu Belge, a participé à l’école des jeunes éleveurs

"J’ai appris beaucoup de choses lors des différents ateliers, notamment par rapport à la tonte, confie la Nivezétoise (Jalhay). C’est vraiment du dessin et ce n’est pas facile à faire. Vendredi, on a également eu un atelier de marketing pour promouvoir la race Blanc Bleu Belge. Celle-ci a besoin d’être relevée, promue et reconnue à sa juste valeur. C’est une race de qualité et locale. Pour se faire, on nous conseille d’utiliser les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le public veut voir notre quotidien."

Samedi et dimanche, elle a aussi dû passer devant le jury avec la génisse Meghan des Amandiers, de Fourons-le-Comte. "Pour une question d’équité, on nous a tous attribués des génisses. Personne n’est venu avec la sienne", précise-t-elle. Les formes et les caractéristiques de la bête ont été jugées samedi (elle est arrivée 3e) et, dimanche, c’est Justine qui l’a été par rapport à son rôle de meneuse au sein de l’équipe Belgian Blue Dreamers. "Manipuler les bêtes, avec le public, me stressait un peu, comme c’était une première. Mais cela s’est bien passé." Tout cela a demandé énormément de préparation… et peu d’heures de sommeil. "On a démarré tous les jours à 4 heures. Et, à 6 h 30, il fallait que les génisses soient propres et leur loge aussi. C’était rythmé", sourit-elle. Cette école des jeunes lui a aussi permis de se lier d’amitié avec d’autres passionnés. "On est trois équipes en tout et on s’entraide beaucoup, tant au niveau matériel que physique. On forme un bon groupe et je suis sûre, qu’au sortir du concours, il y aura des révélations. Certains sont vraiment doués."

De son côté, Justine Collard, qui poursuit des études de droit, espère bien rester aux côtés de ses bovins. "J’aurai toujours mes 10 Blancs Bleus minimum, comme j’ai à la maison. Si je peux concilier les deux, je le ferai. Je ne sais pas encore comment. Et, si un jour, je ne peux vivre que de ça, je saisirai cette opportunité. Mais c’est compliqué, surtout dans notre région, qui est laitière. Le Blanc Bleu n’existe pas.", note la jeune femme.