Invité d’honneur de la Foire agricole, le Québec a conquis les cœurs

On a notamment noté la présence d’André Lamontagne, ministre québécois de l’Agriculture. "Être ici à une foire, qui vise à rapprocher les gens qui consomment des gens qui produisent (c’est d’une importance capitale, encore plus avec les défis qu’on a aujourd’hui) et qui met aussi nos produits en valeur, c’est une grande fierté pour moi", a-t-il indiqué lors de l’inauguration.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une belle place a été octroyée aux spécialités locales venues de la Belle Province. Un stand, proposant notamment la fameuse poutine et de la queue de castor (une pâtisserie, on vous rassure), était installé à l’entrée du chapiteau du village gourmand. Le fromage de la poutine concoctée ici a une petite particularité: il est fabriqué par la société hervienne Terre de Fromages. Et, ouf, il a été validé par les ambassadeurs québécois présents ce week-end.

Un bel emplacement était également réservé à la Cabane à Mario, dans le Hall de Criées, venue avec drapeaux, raquettes et une multitude de produits de bouche. "On a ramené des boissons spiritueuses, comme du whisky, du gin, du rhum et de la vodka, énumère Vincent More, le propriétaire. On a aussi de l’Acerum, une sorte d’eau-de-vie, de la crème de sirop d’érable, du cidre de glace et des bières de microbrasseries." Du sirop d’érable, des biscuits, des thés ou encore de la canneberge se trouvaient également sur les étals.

"On a été super bien accueilli. Il faut dire qu’il y a une belle communion dans nos habitudes alimentaires, au Québec et en Belgique. On retrouve les frites, la sauce – j’ai cru comprendre qu’on aimait bien ça aussi ici – et le fromage…", lance-t-il. Ce ne sont pas les visiteurs qui les contrediront.