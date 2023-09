Une action symbolique contre la ZACC de Bolland lors de l'inauguration de la Foire agricole

"Après une série d’interpellations du collège communal et de rencontre avec le bourgmestre, on passe à la 1re étape d’un projet qui, pour nous, est destructeur, explique Guy Simonis, membre du collectif. À terme, la ZACC de Bolland et de Herve-Battice concernera 80 hectares, dont une grande partie de terres agricoles." Une réunion citoyenne, en lien avec l’enquête publique, s’est d’ailleurs tenue ce jeudi 31 août à Bolland.

"On est inquiet parce que ces terres vont être détruites. Or, elles sont aujourd’hui très importantes pour lutter contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité. On a eu récemment des inondations dans la vallée de la Vesdre: construire et urbaniser 80 hectares sur une ligne de crête (donnant, d’un côté, sur le versant de la Vesdre et, de l’autre, sur le versant de la Meuse) est irresponsable. D’autant que les scientifiques nous alertent sur le fait que nous connaîtrons de plus en plus d’épisodes d’inondations", estime-t-il.

Pour le collectif, ces préoccupations sont directement liées au thème de la 33e édition de la Foire. "Si l’agriculture est source d’avenir, il faut aussi lui laisser des terres pour exercer", conclut Guy Simonis. Ce dernier a eu l’occasion d’échanger quelques mots sur cette problématique avec le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus (MR). Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture, juste avant cette interpellation, le libéral a justement indiqué qu’il fallait éviter "de privilégier les terres agricoles pour installer de nouvelles zones d’activités économiques."