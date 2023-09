D’ailleurs, durant tout ce week-end, il y a un grand nombre d’activités pour grands mais aussi pour petits à découvrir à la foire agricole. Comme le paysage herbager en Lego, créé en collaboration avec les Brickologues, qui est construit pas les enfants et qui a pris forme au fur et à mesure du week-end. Mais il y avait aussi la possibilité d’admirer au plus près les machines agricoles toujours très impressionnantes ou encore d’assister aux concours de l’école des jeunes éleveurs. Enfin, que serait la foire agricole sans les animaux que les visiteurs pouvaient admirer au plus près dans les chapiteaux.

Le Québec invité d’honneur

Les visiteurs pourront goûter, dans le village gourmand et dans le hall des Criées, divers produits et spécialités de la province, dont la véritable poutine et les queues de castor, ainsi que participer à divers ateliers de cuisine.