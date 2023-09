L’industrie de demain se crée à Thimister, avec notamment un transporteur de palettes automatique

Nos entreprises doivent également se démarquer des autres et garder une ardeur d’avance, même en province de Liège. Comme à Thimister-Clermont où la société ATI, située le long de la route de Battice, a dévoilé quelques nouveautés technologiques en présence des bourgmestres des localités du Plateau et du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Hervien Pierre-Yves Jeholet.

Parmi ces créations pour l’industrie du futur, il y a ce qu’ils appellent le "warehouse 4.0", soit un transporteur de palettes automatiques qui circule tout seul dans l’entrepôt. Et dont l’idée est venue suite à un manque de place dans l’entrepôt de Castle Ingredients à Hombourg fin 2019. "C’est un engin à roulettes, de petite taille (un peu plus large qu’une palette), et qui est capable de soulever et de transporter jusqu’à 1500 kg, détaille Jean-Yves Denoël, le directeur d’ATI. Cet engin va faire tous les trajets logistiques au sein d’une société pour alimenter la production et les expéditions. Cela permet d’optimaliser au maximum l’énergie et la place utilisée. C’est une solution d’avenir. C’est assez novateur et on travaille avec différents partenaires, dont la Région wallonne qui nous subsidie pour ce projet. Dans un an, on présentera notre rack terminé. Et cela touche plusieurs domaines d’activité comme de l’informatique, l’électricité, l’industriel, l’automation, la navigation…"

Mais ces nouveautés technologiques ne se limitent pas qu’à la logistique lourde. Elles touchent aussi la gestion d’énergie avec l’arrivée et la gestion des véhicules électriques avec Sm@rt Car-E. "C’est un logiciel qui permet de gérer l’énergie qu’on va transmettre aux voitures. Pourquoi monitorer cela et gérer ? Tout simplement pour éviter que le reste de la société tombe dans le noir quand on consomme trop d’énergie. Si on branche, par exemple, dix voitures électriques dans une petite industrie, elle va disjoncter. Donc on gère le profil des gens, leur calendrier, leurs habitudes et on va limiter ou accélérer les charges sur leur véhicule. Ce logiciel marche sur tous types de bornes."

La société thimistérienne tente d’avoir une longueur d’avance dans le domaine technologique. "C’est beaucoup d’investissements à notre échelle avec la recherche et le développement. Mais ici, c’était l’occasion de monter notre savoir-faire dans l’industrie du futur."