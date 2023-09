Foire agricole de Battice: tout ce qu'il faut savoir

2. Quels sont les horaires ? Le champ de foire ouvrira ses portes samedi et dimanche de 9 à 19 h. L’entrée est possible jusqu’à 17 h.

3. Comment s’y rendre ? Il est recommandé aux automobilistes qui viennent par l’autoroute et qui passent par le rond-point des vaches d’emprunter l’itinéraire bis, via Charneux. Un tracé fléché qui permet de rejoindre les parkings de la rue de Maestricht sans subir les embouteillages et les feux de circulation dans le centre de Battice.

4. Où se garer ? Bonne nouvelle pour les visiteurs, les parkings de la foire sont toujours gratuits. Ils prennent place dans des prairies de la rue de Maestricht, soit en face de l’entreprise 3B Fibreglass, à côté du cabinet vétérinaire Vet-Solutions. Tous sont clairement signalés par des panneaux. Des plans d’accès et du champ de foire sont disponibles également sur le site.

5. Où trouver le programme ? De nombreuses animations seront présentées aux visiteurs durant ces deux jours de fête et de transmission. Concours, cooking show, jumping, attelage, promenade en poney… Impossible de s’ennuyer. Alors, pour élaborer son emploi du temps, le public peut se procurer le planning précis de ces activités sur le site internet mais aussi en version papier le jour J.

6. Les enfants chouchoutés Les plus jeunes ne seront pas oubliés non plus. Plusieurs activités gratuites leur sont tout spécialement dédiées. On retrouvera notamment un manège, de l’accrobranche, des jeux gonflables… Cette année, chaque enfant de moins de 12 ans recevra 6 tickets pour y participer (soit pour 6 activités différentes ou plusieurs fois la même). Une estimation du temps d’attente sera également affichée à côté de chaque stand. Ainsi, les parents pourront d’autant mieux s’organiser.