Au sein de la Fugea, un syndical agricole, Astrid Ayral suit de près la place de la femme dans le milieu. “Sans compter les saisonniers, les femmes représentent environ un tiers de la main-d’œuvre régulière en Wallonie. On compte donc plusieurs milliers de femmes travaillant dans le secteur. Ce chiffre plutôt encourageant masque cependant de grandes disparités entre les hommes et les femmes sur leurs statuts. En effet, la majorité d’entre elles travaillent en tant qu’aidante alors que les hommes sont généralement repris comme chef d’exploitation. Le statut d’aidante a été mis en place au début des années 2000. Bien qu’il soit très imparfait, il a permis de reconnaître le travail de nombreuses femmes qui jusque-là était considérées comme sans emploi. La répartition des rôles dans les fermes est extrêmement genrée. Les femmes sont généralement en charge de la traite quand il y a du bétail laitier, du soin aux veaux, de la transformation et de la vente à la ferme et de la paperasse.”

