Un beau projet dans la région? Les 3h cuistax folkloriques de Herve cherchent une belle cause à soutenir!

La course des 3h de cuistax folkloriques de Herve se cherche un nouveau projet à soutenir. L’événement reviendra le 14 octobre prochain au Collège de la Providence de Herve. Il y aura toujours pour cette 8e édition – marquée par les Cuistax’Lympiades – une course de cuistax et de mégascoots (départ 14 h), la course nocturne (départ 19 h) et la soirée.