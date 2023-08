Et si l’avenir de l’agriculture passait par la préservation des insectes ?

Mais au fait, pourquoi se donner tout ce mal, alors qu’il pourrait tout simplement faire le ménage à grands coups de pesticides, herbicides et autres cides? «Parce que, simplement, en préservant une biodiversité importante, on arrive à trouver un équilibre à éviter un grand nombre de problèmes.»

Des insectes très utiles

Simple exemple : le syrphe (vous savez, cette espèce de mouche qui a une dégaine de guêpe). «En plus d’être un pollinisateur, il s’attaque aux pucerons.» D’une bête, deux coups.

Autre exemple : il y a quelques mois, il a reçu la visite d’araignées rouges. «Elles ont attaqué les feuilles de mes arbres, qui ont fort souffert. C’est sûr que le boutonnement sera un peu moins joli l’année prochaine.» Mais on ne peut pas non plus dire que les araignées rouges ont ravagé ses cultures. Et en plus, il n’a même pas dû intervenir pour les éliminer. «Les autres insectes ont fait le travail eux-mêmes.»

Laisser vivre, la solution?

"Jusqu’ici, tous les modèles «Peace and love» ont fini par se casser la gueule"

Et au final, la solution miracle, ce serait de laisser la nature faire les choses? «Quand même pas. Jusqu’ici, tous les modèles «Peace and love» ont fini par se casser la gueule.Tout simplement parce que ce n’est pas viable d’un point de vue économique.» Donc, il faut intervenir de manière raisonnée. «Par exemple, tous les ans, j’introduis des bourdons dans mes vergers (NDLR : un bourdon coûte environ 55 cents). Ils sont plus efficaces que les abeilles pour polliniser.» Et en plus, ils se mettent au travail dès qu’il fait huit degrés. «Pour les abeilles, il faut attendre qu’il en fasse 10 ou 12.»

Bref, tout ça pour dire que, oui, la préservation des insectes peut jouer un grand rôle dans l’agriculture. «Ils permettent de limiter l’usage de produits qui, en plus de coûter cher, tuent autant les ravageurs que les auxiliaires.»

«Il n’y a pas qu’un seul bon modèle»

Si Frédéric Francis apprécie le «modèle Laduron», il insiste sur le fait qu’il n’y a pas une seule bonne manière de faire.

Il faut mettre en place des mesures de préservation, mais de manière raisonnée. ©EDA

Et évidemment, l’entomologue Frédéric Francis, qui est le doyen de la faculté de Gembloux (ULiège), apprécie le modèle mis en place par Pierre-Marie Laduron : «C’est sûr qu’au niveau de la préservation des insectes, il va dans le bon sens.»

Mais attention, loin de lui l’idée de dire que la «méthode Laduron», est la seule qui marche et que toutes les autres ne valent rien. «Il n’y a pas qu’un seul bon modèle. Bien sûr, il faut mettre en place des mesures qui favorisent la préservation de la biodiversité et de la nature. Mais tous les acteurs ne pourront pas agir à la même échelle car il faut aussi qu’ils s’en sortent d’un point de vue économique.»

On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a

Bref, chacun fait ce qu’il peut avec ses contraintes. Et aussi en fonction des aides auxquelles il a droit. «L’agriculteur qui bénéficie de mesures agro-environnementales pourra se permettre de baisser ses prix. Par contre, celui qui fait du bio sans percevoir d’aides devra expliquer à sa clientèle pourquoi ses prix sont plus élevés que dans d’autres commerces», conclut Frédéric Francis.

Il faut varier les cultures

Chez Pierre-Marie Laduron, il y a des pommes, des poires, des prunes… ©EDA

On le disait : avec une grande biodiversité au niveau des insectes, on peut empêcher l’apparition de ravageurs. «Mais c’est aussi important d’intégrer de la biodiversité végétale, détaille Frédéric Francis. Les monocultures vont être attirantes pour certains ravageurs qui, sur une grande surface, vont faire de gros dégâts.» Mais en revanche, si on multiplie les espèces végétales, «cette appétence va être beaucoup moins importante».

Un point de vue totalement partagé par Pierre-Marie Laduron. «Mon grand-père avait plein de cultures différentes, et il n’a jamais rencontré de problèmes.»

Mais encore une fois, l’argent est le nerf de la guerre. «Il pouvait se permettre de faire ça car le lait était rémunérateur. Aujourd’hui, il faut absolument que les cultures soient rentables.»

Comment préserver les insectes ?

Chez vous aussi, vous pouvez œuvrer pour la préservation des insectes, par exemple en installant des bandes fleuries dans votre jardin. «C’est important de multiplier les espèces végétales, avance Frédéric Francis. Si vous avez plusieurs types de plantes, qui fleurissent à différents moments de l’année, vous allez attirer des insectes pendant une longue période, et pas juste pendant quelques semaines.»

Les nichoirs à insectes sont également les bienvenus. «Le mieux, c’est de mettre des morceaux de bambou de différents diamètres et d’ajouter d’autres structures comme des pommes de pin et de la paille. Vous attirerez ainsi différentes espèces d’insectes.»