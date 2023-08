Mission hervienne à Ngaliema au Congo: le bourgmestre de la partie

Cette visite sur place permettra de vérifier le fonctionnement des cinq bureaux de quartiers déjà construits avec l’aide belge (sans compter la salle polyvalente) et de travailler à la construction d’un 6e. Le partenariat vise en effet à développer au Congo les services de l’état civil et de la population. D’autres thématiques annexes viennent s’y greffer. "Il n’est pas interdit dans le cadre de cette collaboration, au moment où l’on construit un bâtiment de l’équiper de panneaux solaires, d’assainir un peu le quartier par rapport à la gestion des déchets, de travailler sur le genre,… Si on a dans le budget le moyen de placer des panneaux photovoltaïques on le fait. Il y a du soleil là-bas, mais il n’y a pas suffisamment de réseau électrique, ce n’est pas rare que l’on reste deux heures sans électricité dans la capitale, Kinshasa !"

Autre particularité de cette mission, la présence de partenaires olnois. "À force d’avoir des contacts avec d’autres Communes, et notamment avec Olne, il y aura une mission pas conjointe, mais les partenaires d’Olne vont nous accompagner en partie. On a un objectif aussi cette fois-ci par rapport à la gestion des déchets. On va aller voir l’expérience d’autres communes !"