Des caves et des routes inondées vendredi dernier à Herve : pas une foule d’interventions pour les services communaux

"Il y a eu en effet des soucis qui sont venus très rapidement, mais qui sont disparus très rapidement aussi étant donné la chaleur. Le débit d’eau qui tombe en très peu de temps est incroyablement élevé, cela a un impact dans le centre-ville dans certains cas, ce qui nous oblige à suivre les avaloirs au mieux, mais les canalisations ne sont pas prévues pour prendre toute cette eau. Les services ne sont pas intervenus de manières énormes ", a rapporté le bourgmestre.

Ce dernier, avait eu une réunion de préparation avec l’auteur de projet et l’AIDE la semaine dernières dans le cadre des travaux prioritaires d’égouttage, rue de Nazareth. "Le but est de ne plus traverser avec ces eaux supplémentaires le centre, ce qui va aider. Ce qui n’empêche que l’on continue à travailler sur les différents autres projets, qu’ils soient publics à travers le Plan d'Investissements Communal, mais également les projets d’urbanisme privés. On travaille de manière globale également avec deux communes en aval, Soumagne et Pepinster, mais aussi avec l’AIDE, le SPP, la SPI… "