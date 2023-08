À Herve, une boucle de 3 km, à parcourir en une heure… pendant 24 heures

À Julémont, en 2020, Fernand Marechal se lançait un défi spécifique: courir pendant 24 h sur une boucle de 3 km entre Coronmeuse et Hirvache. Douze mois plus tard, en 2021, il étirait le défi à des amis coureurs et à des passionnés.

Sur six heures, cette fois, avec une cinquantaine de coureurs qui participèrent à la récolte de fonds pour Solidarité Dogon, une association qui initie et développe des projets humanitaires au Mali ( voir notre article du 28 mai 2021 sur les projets concrétisés par Solidarité Dogon depuis plus de 20 ans).

Cette année, ces samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, Fernand Marechal corse le défi avec les 24 Heures de Gogoly (du nom d’un village de la falaise de Bandiagara où Solidarité Dogon a installé un micro-crédit qui rassemble une soixantaine de femmes).

La boucle fera toujours 3 kilomètres…

En revanche, elle sera à parcourir 24 fois, une fois par heure ! Soit 72 kilomètres, alors qu’en 2021 Olivier Hecq et Nicolas Maréchal couvraient déjà 14 boucles pour atteindre les 42 kilomètres (en référence au Rock and Roll Marathon organisé sur ces terres naguère: 12 boucles de 3,5 km).

Cette épreuve est "ouverte à toutes et tous", même à celles et ceux qui n’effectueront qu’une ou deux boucles. Afin de soutenir les projets de Solidarité Dogon, "il est demandé à chacun d’apporter son parrainage, que ce soit le sien ou celui récolté auprès de sa famille, de ses amis ou de son entreprise. Ce parrainage justifiera l’inscription (montant libre) à l’épreuve et il sera au minimum de 5 € par tour parcouru."

À la calculette, cela chiffre à un parrainage de 120 € pour les plus courageux qui s’élanceront le 16 septembre à midi pour retrouver le "confort" de la guinguette de la route de Maastricht (installée dans le cadre de la fête du village) le dimanche 17 à midi.

L’ambiance musicale sera assurée par Radio Bistrot, avec un hommage au Julémontois Mario Guccio, emblématique chanteur de Machiavel décédé le 20 janvier 2018.

Infos auprès de Fernand Marechal, 0498/579634 et legrandhogon@gmail.com.