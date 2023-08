Une compétition internationale de roller et de trottinette à Battice: spectacle assuré !

Un nouveau skatepark

À Battice, le long de la ligne 38, à l’arrière du marché couvert, un petit groupe de passionnés de glisse (de 14 à 35 ans) se démène ainsi pour terminer d’aménager leur skatepark: le DIY Snake Park. "C’est Anthony Pottier (NDLR: élu mérite sportif à Herve en 2017) qui a initié le projet en mettant discrètement un ou deux modules pour s’entraîner, sans gêner. Au vu des réactions des usagers du RAVeL, qui étaient contents de voir que des gens utilisaient cet espace à l’abandon, il a décidé de continuer et on s’est alliés à lui depuis décembre de l’année dernière !", explique Jules Fontaine, Hervien de 20 ans très impliqué avec son grand frère de 22 ans, Tom, dans le projet.

Depuis lors, beaucoup de sportifs de la région – de Herve, de Soumagne, de Verviers – se joignent à eux pour apporter leur contribution, conscients de l’opportunité d’une telle infrastructure qui reste très rare (un projet de skatepark est aussi en cours à Herve). "Tous les riders des alentours vont s’entraîner à Cointe… C’est le seul skatepark un peu plus grand avec du béton au sol et de vrais modules. Il y en a aussi à Tongres, Andenne, Bilzen, mais c’est plus de trajet…"

Une quinzaine de modules ont été ainsi construits les derniers mois à coup d’huile de coude, d’imagination et de récupération de matériaux. "On fait un peu plus ce qui convient plus à la trottinette ou au roller, mais on n’exclut en rien d’autres pratiques. On essaie de faire au mieux pour toutes les disciplines, skate, BMX..."

Devant toute cette énergie déployée sur ce terrain (qui appartient à Infrabel), l’échevin des Sports de Herve est admiratif: "Ils ont vraiment fait un travail incroyable d’aménagement, ils font tout eux-mêmes et c’est admirable avec un grand A", appuie Jean-Marc Monseur, et d’insister: "C’est tout bénéfice pour la jeunesse. Je suis ravi évidemment d’avoir un tel événement, donc on va essayer de les aider au niveau de la logistique pour l’eau, l’électricité, le parking etc.".

- ©France Fouarge

Les organisateurs attendent en effet pas mal de monde durant les deux jours.

"On espère en avoir entre 60 et 80 participants toutes catégories confondues. Sur les précédentes éditions, on avait des riders qui venaient de toute l’Europe, dont certains qui finissent sur les podiums aux championnats du monde. On espère réitérer l’exploit. Cela devrait promettre du beau spectacle !", annonce Lucien Hugues. Les spectateurs sont ainsi les bienvenus durant la compétition. Des marques partenaires, de matériel, de vêtements auront leurs stands sur place ainsi qu’une tatoueuse en plus de food-trucks pour se restaurer. "C’est totalement ouvert à tout le monde, le but c’est de pouvoir montrer notre sport !" L’invitation est lancée pour les curieux.