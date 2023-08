Artémis: un réseau pour connecter les femmes de tous les horizons à Herve

On est toutes les trois entrepreneuses et on a toutes les trois quitté notre job il y a déjà un petit moment. J’étais moi-même directrice des ressources humaines pour Decathlon pour l’agglomération liégeoise et j’ai lancé mon entreprise d’accompagnement humain avec ce sentiment parfois d’être très seule. Toutes les trois, on fait partie de pas mal de réseaux et on se rendait compte qu’ils étaient très souvent liés à l’entreprenariat ou au monde professionnel. On avait envie d’un réseau qui soit ouvert à toutes les femmes. L’objectif est de les rassembler, les connecter pour les éveiller ensemble et leur permettre de briller.

Quelle est sa spécificité ?

Il y a une dame, d’une soixantaine d’années, qui me disait l’autre jour: "Mais au fait ce genre de lieu de rassemblement de femmes, cela a toujours existé !" Et elle me parlait de Vie féminine, etc. Ces cercles féminins de connexion ont toujours existé, comme les soirées H2O, qui sont un prétexte pour se rassembler, mais aussi partager sur des sujets qui nous relient et passer un bon moment ensemble. On a envie de créer ça autour du développement personnel et de permettre à chacune d’être plus éveillée pour construire, on espère pour elles et pour le monde, quelque chose de plus sympa pour demain !

Pourquoi un réseau exclusivement féminin ?

C’est toutes les trois notre angle d’attaque professionnel. Même si ce n’est pas fermé, il faut se dire que dans le milieu du développement personnel et de montée en conscience, on a 80 % de femmes et 20% d’hommes dans les ateliers et les stages. On a eu envie de poursuivre avec ce public qui nous parle.

Où développez-vous ce réseau ?

Ce type de réseau existe du côté namurois (NDLR: Taura), donc on s’est dit manifestement il y a un truc qui prend, les femmes aiment se rencontrer, partager, s’inspirer… peu importe qui elles sont. Et donc, on avait envie de se dire que cela pouvait marcher en région liégeoise et verviétoise. Notre première intervenante, conférencière, vient de Charneux (NDLR: lire ci-dessous), et donc on s’est dit que l’on allait tout centraliser là. Notre objectif c’est que les journées et les soirées se déroulent sur Herve qui est très central et facile d’accès.

Notre envie, c’est d’avoir chaque année deux journées et deux soirées qui permettent de créer vraiment un milieu convivial. C’est pour ça aussi qu’on a choisi de la faire chez le traiteur Wuidart parce que l’on veut qu’il y ait un repas à chaque fois, cela crée la convivialité. Si on vient seule, on ne se retrouve pas isolée à un mange-debout en train de se dire que l’on n’a personne à qui parler. La discussion s’entame toujours autour d’un bon repas !