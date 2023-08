La fête à Charneux a battu son plein ce week-end, avec notamment la course de tandems folkloriques. Alors que certains venaient pour la gagne, d’autres ont participé juste pour le plaisir avec l’envie de divertir le public.

Ainsi, on a pu croiser la route d’un tram mais surtout d’un bus londonien qui circulait en direction de Charneux station. Et à chaque changement de cycliste, il y eut une relève de la garde devant un Big Ben plus vrai que nature !