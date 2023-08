Après une édition 2022 record qui avait attiré pas moins de 27 000 spectateurs sur le site du Hall des Criées, la Foire agricole de Battice espère faire aussi bien si pas mieux cette année. Pour cette 33e édition, qui se tiendra les 2 et 3 septembre prochains, les organisateurs proposent une foire sur le thème de L’agriculture, source d’avenir.

"C’est un thème qui est très vaste mais que nous voulons positif, détaille Pascale Larondelle, la secrétaire de la foire . Pour nous, c’est une invitation à changer de point de vue sur la manière d’envisager l’agriculture. On voudrait y porter un regard plus positif sur l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. On avait l’habitude de décliner ce thème dans le hall en bois. Mais cela faisait déjà quelques années que nous pensions amener ce thème sur l’ensemble de l’événement. Ce qui sera donc fait cette année."

Il sera développé notamment par l’Association Wallonne des éleveurs (AWE) avec le smartfarming, soit l’agriculture du futur pour optimiser au mieux la production via les nouvelles technologies. "Il y aura aussi toute une série de personnes ou associations qui œuvrent autour de la protection de l’environnement. C’est une autre façon d’envisager l’agriculture positive."

Le Québec en invité d’honneur

Enfin, l’invité d’honneur de la Foire agricole de Battice sera cette année le Quebec. Les visiteurs pourront découvrir l’agriculture de cette région du Canada, qui fait tout de même 40 fois la taille de notre pays, et qui est leader mondial dans la fabrication de canneberge et de sirop d’érable. Il sera possible de déguster des produits typiques du Quebec, comme la queue de castor ou encore de la poutine avec du véritable fromage à poutine fabriqué par l’entreprise hervienne Terre de fromages.