Le Premier ministre en visite à la nouvelle caserne des pompiers à Herve

La visite était précédée d’un moment d’échange avec six pompiers: trois binômes père-fils actuellement en service au sein de la zone. Le 1er Ministre a ensuite pu visiter l’entièreté de la caserne, en passant par les locaux administratifs pour rejoindre la partie "opérationnelle" du bâtiment avant de monter au sommet de la tour d’exercice.

Sa visite s’est clôturée par un moment d’échange avec le commandant de zone, le colonel Quentin Grégoire et son adjoint, le major Frédéric Vaassen. "Cette entrevue, que le Premier ministre souhaitait confidentielle et proche du terrain, a permis à plusieurs membres de la zone de rencontrer une personne simple, accessible, sympathique, impliquée et à l’écoute."