Un 2e roman et une maison d’édition familiale pour Eva Binamé

Eva Binamé, professeur de sciences économiques à Bertogne, originaire de Herve, vient de publier son 2e roman: Le Doux Parfum de l’immortelle. "C’est encore une alternance de chapitres comme dans le premier, entre le présent et le passé. On suit Pablo, un jeune Corse de 18 ans qui s’est installé à Bruxelles et qui ne veut plus parler de son passé. Il rencontre Lou, ils s’installent à la mer du Nord puis il se passe un événement qui, dix ans plus tard, fait que Lou a besoin de comprendre d’où il vient et donc elle va fouiller dans son passé !"