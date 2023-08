Air Ambiance: pour un bon climat, dans tous les sens du terme (photos et vidéo)

Bref, des équipements dont à peu près tout monde a besoin (en tout cas chez les professionnels). Et de fait, «on a une clientèle très large. On est notamment actif dans le secteur bancaire, l’industrie et l’Horeca». Bref, chez Air Ambiance, on brasse large. «On est également présents chez les particuliers, mais ça ne représente qu’une petite partie de notre chiffre d’affaires.» Mais il n’est pas pour autant question d’arrêter d’installer des pompes à chaleur chez monsieur et madame tout-le-monde. «On a envie d’apporter des solutions à tous ceux qui en ont besoin.» Car, avoir un bon climat chez soi, c’est aussi important.

Et d’ailleurs, quand on y regarde de plus près, tout est une question de climat chez Air Ambiance. L’entreprise est en effet en train de mettre au point des équipements plus respectueux de l’environnement.

Des équipements plus écologiques

"En combinant des panneaux solaires et une pompe à chaleur, on permet à certains de nos clients d’être 100 % autonomes"

Dernier exemple en date : la création d’un département photovoltaïque. «En combinant des panneaux solaires et une pompe à chaleur, on permet à certains de nos clients d’être 100 % autonomes en termes de chauffage. On leur apporte ainsi une réponse écologique et économique.»

Et puis, la pompe à chaleur en elle-même est déjà largement plus écologique qu’une chaudière au gaz ou au mazout, «tout simplement parce qu’elle n’utilise pas d’énergies fossiles».

Fiers de nos entreprises: Air Ambiance

Un bon climat au sein de l’entreprise

Chez Air Ambiance, il est également très important d’avoir un bon climat au sein même de l’entreprise. «On est persuadé qu’un salarié heureux rendra à l’entreprise ce qu’elle lui donne.» Et c’est pour ça, et tout simplement parce qu’elle tient au bien-être de ses travailleurs, qu’Air Ambiance met les petits plats dans les grands pour que tout le monde se sente chez lui. «On permet à nos salariés d’évoluer au sein de l’entreprise. Par exemple, notre directeur de production a commencé ici en faisant des dépannages.»

"On a créé un potager d’entreprise.Notre but, c’est que chaque salarié puisse retourner chez lui avec un légume par semaine."

D’autres initiatives fleurissent ça et là pour renforcer ce climat positif. «On a par exemple créé un potager d’entreprise. On n’a pas une très bonne année, mais notre but, c’est que chaque salarié puisse retourner chez lui avec un légume par semaine.» À côté du potager, on retrouve également une mare et des ruches.

Et c’est tout ça, plus les journées de team-building, plus les frites le vendredi, plus le barbecue le jour de l’inventaire, plus toutes ces autres petites choses, qui font qu’Air Ambiance arrive à conserver ce climat familial, malgré un nombre de travailleurs qui ne cesse d’augmenter.

Chez Precicarb, Air Ambiance réalise un gros chantier d’économies d’énergie

Air Ambiance travaille pour Precicarb, chez qui elle installe des panneaux solaires et un système de récupération de chaleur.

Air Ambiance a récemment installé un tout nouveau système de pompe à chaleur chez Precicarb. ©Romain Rixhon

On vous le disait, avec la création de son département photovoltaïque, Air Ambiance veut proposer des solutions écologiques et économiques à ses clients.

L’entreprise est d’ailleurs en train de réaliser un chantier de grande ampleur chez Precicarb, une société verviétoise active dans la fabrication d’outils spéciaux et dans la réalisation d’outillages spécifiques pour l’industrie. «On installe 475 panneaux solaires sur le toit de l’entreprise, détaille Daniel Blaise, ingénieur. Ça représente une production de 200000 kWh par an.» Dans ce cas-ci, on est encore loin de l’autonomie énergétique car la consommation de Precicarb se situe plutôt entre 850000 et 900000 kWh par an.

Afin de permettre à Precicarb de se diriger encore un peu plus vers l’autonomie énergétique, Air Ambiance a aussi installé un système de récupération d’énergie. «On se sert de la chaleur dégagée par le système de refroidissement d’huile pour chauffer les bureaux. Ça représente un gain de 50 000 kWh par an.» Et là, on arrive à 30 % d’économisés. Ce qui est plutôt bien, parce que, 900000 kWh par an, c’est déjà pas mal.

Un directeur ravi

Et évidemment, ce n’est pas Patrick Renard, le directeur adjoint de Precicarb, qui va s’en plaindre. «Vu la crise énergétique qu’on a traversée, de tels investissements sont très intéressants.» Et en plus, il est super-content du travail fourni par Air Ambiance. «Le système de récupération de chaleur marche vraiment. Avant, on avait déjà un air conditionné, mais quand on augmentait la température, il faisait vite très chaud. Et quand on la baissait, il faisait vite très froid.» On est sûr que vous voyez de quoi il parle.

Mais depuis qu’Air Ambiance est passé par là, il n’y a plus aucun problème. «La température est très constante. Le nouveau système est aussi beaucoup moins bruyant que l’ancien.» Bref, tout va bien.

475 panneaux solaires seront installés sur le toit de l’entreprise. ©Romain Rixhon

Air Ambiance expliquée en chiffres

1995: Air Ambiance est créée en 1995 par les frères Jean-Luc et Martin-Paul Faway. Ils ont décidé de créer leur propre entreprise suite à la faillite du frigoriste pour lequel ils travaillaient.

2015: Gérald et Valentin Faway, les fils de Jean-Luc et Martin-Paul, prennent la direction d’Air Ambiance.

50 : aujourd’hui, Air Ambiance compte une cinquantaine de travailleurs, six cadres, 11 employés et 37 ouvriers. Ce qui représente une grosse augmentation en quelques années. «Quand on a repris Air Ambiance, l’entreprise comptait environ 25 travailleurs», détaille Gérald Faway. Il faut dire que, vu la demande sans cesse croissante, l’entreprise doit toujours recruter du nouveau personnel. «J’ai encore publié trois offres d’emploi en quelques jours.»

11,5 : preuve supplémentaire que la demande ne cesse d’augmenter : «En 2018, on a réalisé 6,8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et en 2023, on devrait arriver à 11,5 millions d’euros».

5000 : cet impressionnant chiffre d’affaires, Air Ambiance le réalise en travaillant pour 5000 clients différents. «On a conclu un contrat d’entretien avec 750 d’entre eux.»