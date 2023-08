Charneux: les Brassicoles de retour… avec un focus sur le vin

Après l’Apéro Beer Jogging à 11 h, sur un parcours de 8 km à travers chemins et prairies (6 € avec 3 dégustations et l’entrée aux Brassicoles), les brasseries locales et/ou artisanales attendent les amateurs de houblons rue Grand Vinâve et rue des Juifs (autour de l’église). Cette année, la Jeunesse a invité La Bestiale, Sainte Nitouche, La Boca, Val-Dieu, la Peak, la Brasserie de Liège, Grain d’Orge, La Brasserie Belge, la Brasserie C, la Brasserie de Verviers, Nanobrasserie Mascafia et La Pulp. "On travaille avec toutes les brasseries locales ou micro-brasseries. On en a de nouvelles, cette année, des brasseries qui nous ont contactés pour participer à l’événement", signale Fabian Jonas, président de la Jeunesse de Charneux.

De la bière… et du vin

Une ambiance musicale sera assurée par "de petits groupes relativement locaux" mais la grande nouveauté de cette édition, c’est la présence de cavistes pour ceux qui ne sont pas tentés par la bière. "On a prévu quatre rendez-vous en vin, avec le caviste ABC Vins, avec les Vins du Pays de Herve et avec Il Negozio (qui proposera de la nourriture et du vin). C’est une grosse nouveauté qui s’inscrit dans notre volonté de toucher tout le monde, aussi bien les gens qui aiment la bière que les autres."

La journée s’adresse également aux plus jeunes, avec la présence d’un clown déambulatoire et des spectacles de marionnettes. Enfin, de la petite restauration sera proposée durant la journée, et un barbecue géant est prévu à 18h (sur réservation). Et pour conclure en beauté, DJ Sergio pour un "légendaire" blind test en prélude de la soirée de clôture.

Une fête qui propose aussi d’autres événements qualitatifs

La fête de Charneux s’étire sur une semaine, du mardi 15 août au mardi 22 août 2023. En voici les gros rendez-vous.

La course de tandems attire toujours de nombreux spectateurs. ©Romain RIXHON

La fête de Charneux débute dès le mardi 15 août avec la messe à 9 h 30 suivie d’un tournoi de Mölkky à 13 h 30. "On a lancé cela l’an dernier, et nous avions une quarantaine d’équipes. C’est un peu unique dans la région", sait le président de la Jeunesse. L’activité, sur le parking du hall omnisports, est sur réservation.

Le 16 août, une ambiance guinguette est proposée pour la cave à bières, sur le parking de l’ancienne école maternelle (Haméval).

Le vendredi 18 août, les aubades musicales (16 h 45) précéderont le bal des familles et le concert de Black City (cover d’Indochine) ainsi que DJ Hiko (soirée à 8 €).

Les trois heures de tandem folkloriques, l’autre gros rendez-vous de la fête

Le samedi 19 août, retour des 3h de tandems folkloriques, un événement toujours très attendu à Charneux. Petit plus cette année, la présence du Royal Guidon Hesbignon… une harmonie qui jouera ses meilleurs airs sur les vélos ! La soirée est confiée, dès 20 h, à Atomix, Antoine Simar et Freestyle. Le même jour, la Jeunesse propose son tout premier concours inter-comités.

La fête se terminera le mardi 22 août avec des jeux populaires pour les jeunes et enfants, ainsi que l’Apéro de clôture, "une nouveauté pour faire la fête une dernière fois, avec le groupe Supernova de 18h à 23h rue Grand Vinâve ou dans la salle en cas de pluie".

Un programme chargé, et varié.

3 € pour l’accès unique aux Brassicoles, 5 € avec le blind test du soir. 7 € après 18 h. Infos sur www.jeunessecharneux.be.