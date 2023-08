Herve: les "Caravanes des Artistes" ont séduit

Sans aucun doute, les noms de Natacha Amal et André Lamy ont permis, aussi, d’attirer des curieux. Et le choix de Place des Grand Hommes, tribute de Patrick Bruel dans lequel on retrouve Lionel Blanchard au piano, n’était pas le fruit du hasard, puisque ce groupe (qui jouait à 19 h), déjà vu à Dolhain dans le cadre des Dolympiades, prend de plus en plus de consistance ces derniers mois, jusqu’à partager des morceaux avec Patrick Bruel himself à Koekelberg, fin mars !

Même si les caravanes n’étaient stationnées que pour symboliser le lieu des spectacles, Philippe Dumoulin, échevin de la Culture à Herve, était heureux d’avoir pu proposer ce concept malgré la nécessité d’activer dès jeudi soir le plan B en raison de la météo, à savoir l’Espace Georges Dechamps, l’église, l’ancienne chapelle du collège et la salle du conseil communal (alors qu’initialement les Caravanes devaient se garer sur le parvis de l’église, place Lecomte, place Marie-Thérèse et au jardin de la Verdissée). "On avait déjà été contacté par Cédric Monnoye pendant le Covid, en phase de déconfinement, mais nous étions partis sur d’autres organisations ( le cabaret virtuel, etc.). Il est un peu revenu à la charge, sourit l’échevin. Plutôt que de partir sur une seule caravane, nous avons voulu quelque chose de plus important et de plus convivial pour une animation au cœur de l’été. En 2021, nous avions déjà eu le concert d’Ykons sur la place, et on trouvait la période idéale car elle ne tombe pas en concurrence avec des fêtes de village sur Herve (il y avait Clermont et Dalhem ce week-end, ceci dit). C’était l’occasion de proposer un événement culturel et de diffusion sur Herve."

La Ville a au préalable feuilleté un catalogue riche d’une centaine d’artistes pour sélectionner ceux en mesure (tous ne tournent pas) de se présenter à Herve. "Certains n’étaient pas disponibles mais il y avait aussi la question du budget. On a un budget (entre 12 000 et 15 000 €, avec les cachets, la préparation du site, etc.) presque à l’équilibre grâce des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province et de la Loterie", indiquait encore Philippe Dumoulin. Les Herviens, eux, auront apprécié la sélection (moins la météo) pour cette première halte des Caravanes.