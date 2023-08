Terre de fromages, à Herve: une nouvelle fromagerie pour mieux utiliser le lait wallon

Présent à l’espace "Une Wallonie robuste" de la ministre Céline Tellier lors de la 87e Foire de Libramont, Jean-Marc Cabay a détaillé son projet de "Pôle Fromager Wallon". Pour rappel, en avril le gouvernement wallon approuvait, dans le cadre du Plan de relance, un budget de 45 millions d’euros répartis entre 57 projets visant à renforcer la souveraineté alimentaire de Wallonie. Parmi trois appels se trouvait le volet subventionnement d’infrastructures névralgiques, avec une enveloppe de 28,9 millions d’euros. Si Meurens Natural a rentré un dossier pour la relocalisation de la production de sirops de céréales déshydratés, Heritage 1466 défendait le Pôle Fromager Wallon.

"On a répondu à l’appel à projets l’an dernier, afin de relocaliser l’alimentation en Wallonie, confirme Jean-Marc Cabay. On a rentré un dossier et un jury d’experts a évalué dix projets… Nous sommes ressortis comme ayant le meilleur projet, comme ayant beaucoup de sens et d’intérêt par rapport à la politique de relocalisation de notre alimentation. On parle d’un subside, pour nous, d’environ 3 millions d’euros. Mais le budget définitif, lui, n’est pas clairement établi. On commence à avoir des offres mais il y a eu une grosse inflation. Lorsqu’on a déposé le projet, on était sur près de 10 millions d’euros. On sera au-delà."

Car Terre de fromages voit les choses en grand ! La société dispose d’un permis pour développer une toute nouvelle fromagerie rue de Charneux à Herve. Et la réflexion part d’un constat implacable, paradoxal. "On va faire une extension du site actuel, créer un nouveau bâtiment à côté de ceux qui existent et installer une nouvelle ligne de production (NDLR: ils disposent de parcelles près de chez Enersol mais, si la question s’est posée, il était plus judicieux de travailler sur le site existant et de préserver les terrains pour l’avenir) … En fait, c’est carrément une nouvelle fromagerie. L’idée part d’un constat assez interpellant, qui est qu’en Belgique nous produisons énormément de lait, mais on le transforme dans des produits comme de la poudre de lait qu’on exporte un peu partout dans le monde. Et, en même temps, on importe 85% des fromages que l’on consomme (de France, des Pays-Bas, d’Allemagne…). On est exportateur de lait (on produit plus que notre consommation intérieure) mais on a une part de marché de moins de 15% avec le fromage belge. Notre combat, c’est de dire que c’est anormal. On veut réduire un peu ce déséquilibre en gardant le lait de chez nous pour le transformer en fromages belges, en fromages wallons."

Un nouvel outil, et de nouveaux fromages

Marie-Line Deliège, la responsable du nouveau magasin Terre de fromages. ©EdA LABEYE Philippe

Et pour réussir ce défi, il était nécessaire de revoir l’outil, performant mais suranné (moins ergonomique, plus énergivore) et presque à pleine capacité. "Il nous faut un outil de transformation performant (qui vise la neutralité énergétique), et de la compétitivité par rapport à du gouda hollandais ou allemand proposé à un prix qu’on ne peut actuellement pas concurrencer. Cela passe par un outil moderne, de plus grande capacité, rationnel sur les coûts en énergie. Et cela pour réduire l’écart de prix par rapport aux fromages d’importation."

De nouveaux fromages devaient "très probablement, très clairement", voir le jour. Mais la "stratégie commerciale n’est pas encore définie à ce stade". "C’est un projet qui prendra un an et demi avant d’être opérationnel, donc fin 2024. Mais, oui, cela passera par de nouveaux produits. On devrait pouvoir fabriquer sur l’ancien outil jusqu’au dernier moment, donc en principe il n’y aurait pas d’arrêt de la production. Ce qu’on veut, c’est approvisionner le marché belge avec davantage de fromages locaux, diminuer la part de fromages importés. On pense que l’accueil sera positif. Car la tendance est aux produits locaux, mais pas à n’importe quel prix. On passera par les magasins, par la grande distribution, par les crémeries… Mais on voudrait aussi s’intéresser aux collectivités comme les cantines, les hôpitaux, etc. On pense qu’avec notre lait local, on peut ramener du circuit court dans ces approvisionnements", conclut Jean-Marc Cabay, qui attend la fin des congés du bâtiment pour relancer les contacts avec les entrepreneurs.

Le shop Terre de fromages a pris son envol

La boutique est ouverte depuis près de deux ans, à Herve. ©EdA LABEYE Philippe

Fin 2021, Terre de fromages ouvrait également un magasin "en vente directe" rue Outre-Cour à Herve, à l’ancien Oh ! Bio & Terroir. "Ça marche de mieux en mieux. On vend notre gamme, et surtout des fromages de deuxième choix (taille trop petite, un peu déformés, etc.). On les propose à un prix défiant toute concurrence car ils ne peuvent être commercialisés dans les circuits normaux de distribution. Avec les difficultés du pouvoir d’achat et l’inflation, c’est quelque chose qui a mieux fonctionné que l’année précédente", signale Jean-Marc Cabay.