De nouvelles caméras ont été installées à Herve

Ces caméras, qui viennent renforcer le dispositif déjà existant, ont été approuvées en conseil communal le 26 septembre 2022. D’autres Communes, comme Olne, ont pris pareille initiative en bénéficiant d’un subside de la Région wallonne.

"Ces caméras font bien suite à notre candidature dans l’appel à projets Environnement, informe le bourgmestre de Herve . Ce fut d’ailleurs voté au conseil communal. On a répondu à l’appel, car nous souhaitons retrouver les responsables des dépôts clandestins."

Ce lundi, justement, Marc Drouguet mandatait ses services pour "prendre des photos, fouiller, ramasser et faire un rapport" suite au dépôt d’une dizaine de sacs de détritus au croisement de Trou du Chat et de la voie de la Chocolaterie, à Bruyères. "Nous avons à certains endroits deux types de caméras, dont les ANPR pour lire les plaques dans le but de tracer les véhicules responsables des dépôts clandestins. Nous avons aussi deux caméras mobiles. On a placé ces caméras aux entrées de Herve, notamment au rond-point des vaches de Battice et au rond-point d’Outre-Cour. Ce dispositif vient en complément d’autres caméras. Elles seront opérationnelles très rapidement, d’après ce que je sais. On est dans la dernière ligne droite. Les dépôts d’immondices, c’est vraiment quelque chose qu’on veut limiter, voire éradiquer. Et ce ne sera pas évident sans se doter d’outils comme celui-là. C’est triste de devoir en arriver là, après tant d’années de sensibilisation. Certains n’ont malheureusement toujours pas compris", ajoute Marc Drouguet.