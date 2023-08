Le label "Wallonie en fleurs" pour la Ville de Herve ?

Un jury, constitué de professionnels issus du secteur horticole-espaces verts, du secteur du tourisme et de membres de l’équipe "Wallonie en fleurs", est venu à Herve en juillet. Les services de la Ville ont présenté des aménagements représentatifs de la démarche, des endroits fleuris et/ou favorables à la biodiversité ; comme l’école de Chaineux avec son verger et l’école du dehors, la place du Marché de Battice et ses suspensions, le cimetière de Bruyères en cours de végétalisation, la mare de Xhendelesse (rue des Marronniers), les aménagements de l’ancien remblai voie des Hougnes (verger, hôtel à insectes, nichoirs à moineaux friquets…), le rond-point d’Outrecour, point d’entrée de la Ville, mais également le centre de Herve avec les Six Fontaines et le gestion de l’eau de la source par le service Environnement pour notamment l’arrosage des espaces verts, la place de la Gare et la passerelle de la Ligne 38, le fleurissement de la façade de l’Hôtel de Ville, les hortensias de la rue Leclercq et les parterres de la place Marie-Thérèse.

" l’obtention de ce label constituerait une forme de reconnaissance pour les agents qui travaillent depuis de nombreuses années pour embellir nos villages (plantations, fleurissement, entretien), pour préserver la biodiversité (plantations mellifères, fauchage tardif, placement de nichoirs, plantation de vergers…) et pour sensibiliser les citoyens à adopter des gestes écoresponsables", précise Isabelle Levaux, l’échevine de l’Environnement.