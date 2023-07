Les plus beaux Barbus d’Anvers vivent sur les hauteurs de Pepinster : rencontre avant l’exposition du petit élevage de Xhendelesse

Jean Jérosme est "une référence européenne" avec ses Barbus d’Anvers et ses Barbus de Grubbe. Il assure la survie de cette race. ©EDA – Pierre LEJEUNE

"Lorsque j’ai commencé, j’avais des poules naines de Hambourg pailletées, une race allemande assez rare. Je l’avais choisie pour le visuel et la beauté. Mon père avait aussi ce hobby, mais parmi mes trois filles seule une aime bien cela. J’ai eu, ici, des cochons, des oies, des pintades, des cailles, des canards, etc. Et deux à quatre chevaux, pour la selle et l’attelage (une autre de mes passions, pendant 45 ans). Les animaux, c’est presque une maladie", débute celui qui, évidemment, a également eu des chats et des chiens (il en possède toujours un).

Un coq pèse environ 700 grammes. ©EDA – Pierre LEJEUNE

"Perpétuer la survie de la race"

Après s’être testé sur sept ou huit variétés, il pose son choix sur le Barbu d’Anvers, une race naine riche d’une trentaine de coloris. Bonne pondeuse, la poule offre des œufs blancs de 35 grammes (la moitié d’un œuf "normal") et pèse dans les 600 grammes. Les coqs, eux, font d’excellents petits poulets d’environ 400 grammes. "J’ai décidé à un moment de ne garder que les Barbus, la race que je préférais. Il y a beaucoup de coloris (même si je n’ai qu’un coloris car c’est plus difficile à élever: caille doré) et c’est une petite volaille calme." Il présentera d’ailleurs 18 de ses sujets à Xhendelesse, puisqu’il apprécie participer aux expositions "pour être reconnu" et pour remporter des paniers de produits du terroir ( "je me suis battu pour ne plus recevoir des coupes qui finissaient au dépotoir… Ici, au moins, on en profite"). "Je vends des sujets (NDLR: 25 € une poule et 20 € un coq – parfois vendu pour le chant –, bagué, vermifugé et vacciné) et des œufs (NDLR: 0,90 € pièce, sachant qu’il en faudra 30 pour 24 poussins dans la région et autant pour une quinzaine de poussins à l’export, en raison des chocs durant le transport). J’ai envoyé des œufs en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Grèce… L’idée, c’est de ne pas laisser ce patrimoine disparaître. De perpétuer la survie de la race. Le Grubbe, par exemple, était à un moment classé dans une catégorie à risque. Cette année, j’ai déjà envoyé près de 500 œufs. Pour débuter un élevage avec des adultes, il faut compter deux coqs et cinq ou six poules."

Une petite volaille avec un port fier et une tête de "hibou" (à cause de sa barbe trilobée) ©EDA – Pierre LEJEUNE

Coût: minimum 100 € par mois

L’aspect pécuniaire n’est assurément pas le motif de cet élevage. Sa cinquantaine de sujets réclame un budget d’une centaine d’euros par mois en nourriture, sans compter les médicaments (37 € pour de l’anti-coccidiose en pharmacie, par exemple). "Non, le but c’est vraiment la beauté de l’animal, la participation aux expositions… Mais pas à l’étranger, même si j’en ai fait une à Strasbourg (j’avais gagné avec une noire, mais pas avec une caille dorée car ils ont le type allemand qui est plus foncé), car j’estime qu’une semaine de voyage c’est trop pour les poules."

Les plus jeunes sujets. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Et Jean Jérosme parvient aussi à trouver de l’affection avec ses Barbus qu’il apprivoise dès la sortie de l’œuf (un œuf tous les deux jours avec un arrêt de trois mois chaque année, ils sont placés 21 jours en couveuse à 103 degrés Fahrenheit). "Je ne les aide pas à sortir d’ailleurs, pour ne pas avoir un poussin chétif. Je les habitue à ma présence. Je leur prépare un repas avec la moitié d’une boîte de viande pour chien, du riz soufflé, de la levure de bière pour les plumes luisantes et de l’huile de saumon pour les oméga 3 et 6. De cette manière, ils sont sociabilisés. Les prédateurs ? Parfois des renards ou des fouines, mais c’est rare. Je ferme les poulaillers tous les jours pour ne prendre aucun risque. Et je n’ai jamais eu d’attaque des rapaces, alors que c’est une proie dans leur mesure."

Ils sont apprivoisés. ©EDA – Pierre LEJEUNE

On l’aura compris, le Barbu n’a plus aucun secret pour Jean Jérosme… enfin, presque plus. "Qui de l’œuf ou la poule est venu en premier ? C’est une question à laquelle je ne vais pas répondre", s’amuse-t-il.

Un Barbu de Grubbe, une spécificité rare. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Une 70e exposition de petit élevage… Un secteur qui a évolué au fil des siècles

La société de petit élevage de Xhendelesse – Herve organise sa 70e exposition à Xhendelesse. Le petit élevage a évolué au fil des siècles, comme nous l’explique le président Jean-Marie Prégardien.

Jean-Marie Prégardien préside le club de Xhendelesse – Herve et est lui-même éleveur de la Poule Noire. ©

La société de petit élevage de Xhendelesse organise chaque année, sauf en 2020 (année du Covid), une exposition à Xhendelesse. Elle collabore également avec la Foire Agricole de Battice fin août et se déplace au hall de Criées en novembre pour un championnat "qui est parfois provincial, parfois wallon… et cette année européen pour certaines races", souligne son président Jean-Marie Prégardien.

Le plus grand club wallon

Le Xhendelessois chapeaute la société hervienne qui compte des membres sympathisants ainsi qu’une centaine de membres enregistrés, "ce qui fait de notre club le premier de Wallonie". "Globalement, il y a moins d’associations, donc celles qui restent récoltent les membres de celles qui arrêtent. Notre club a été fondé en 1951, nous étions à l’origine un club assez local mais maintenant nous couvrons un territoire qui va de la frontière allemande à Hannut, et dans l’autre sens du Limbourg néerlandais à Houffalize. C’est d’ailleurs assez compliqué à supporter avec des gens qui résident à 100 km de chez vous, alors qu’avant les éleveurs étaient à 10 ou 15 km. Mais c’est un constat général pour toute l’Europe: une diminution des associations, même s’il reste des éleveurs."

Et l’élevage, justement, a bien évolué au fil des ans. Orienté sur l’alimentaire, sur l’agricole, le petit élevage est désormais davantage un hobby, une passion pour "faire de la perfection indépendamment du caractère utilitaire".

"Certaines choses vont bien, et d’autres moins. C’est dans l’air du temps, on constate un retour aux choses authentiques. Les gens décrient l’industriel, raison pour laquelle nous avons un grand intérêt des jeunes retraités ou des familles de gens qui souhaitent encore leurs propres animaux. Mais, d’un autre côté, nous sommes dans un monde qui sociologiquement a évolué, avec des gens qui partent plus en vacances et qui ont des difficultés à trouver de l’aide pour s’occuper des animaux. Et aussi des méthodes de consommation de produits, de nos animaux, qui ne sont plus les mêmes qu’auparavant. En clair, on ne cuisine plus un lapin de trois kilos, par exemple. Ainsi, on observe un désintérêt pour les gros animaux et pour la production de viande à domicile. Et, tendance inverse, une forte croissance pour des animaux plus originaux, à l’aspect plus esthétique. On retrouve d’ailleurs ce constat dans le recrutement de nos membres avec davantage de dames que d’hommes. Et les réseaux sociaux permettent l’envoi et les échanges de photos des animaux, donc l’intérêt est porté sur l’originalité, la beauté du sujet. On s’est éloigné de l’intérêt d’origine de la possession de ces animaux, à savoir… les mettre à la casserole."

La basse-cour, autrefois réservée aux "riches"

Et Jean-Marie Prégardien de rappeler d’où vient le petit élevage. "À l’origine, les éleveurs de volailles, de dindes ou de faisans avaient un objectif de production de viande, dans la famille ou l’entourage. Cela existe évidemment toujours, mais dans un monde harcelé par des exigences sanitaires, avec parfois des groupuscules extrémistes qui – sous la bannière de la protection animale – veulent interdire des animaux dans les cages, on peut déplorer que cela n’aide pas nos membres à poursuivre leur activité en toute sérénité. Pour en revenir à l’aspect historique, il y a quelques siècles les animaux de basse-cour, uniquement de la volaille, étaient détenus par des familles très aisées, par les riches. La population ne mangeait pas de la viande tous les jours ! D’ailleurs, il y a plus de 70 ans notre club était un club d’éleveurs de lapins. Le lapin, contrairement aux animaux de basse-cour, était assez boudé par les associations car il était réputé comme étant la viande du pauvre, élevé dans les milieux ouvriers par des gens qui ramassaient quelques herbes au retour du travail. De l’eau a coulé sous les ponts depuis, la sociologie a changé et nous sommes devenus un club généraliste, un club de petit élevage."

Deux jours pour l’exposition, avec des animaux à vendre…

L’ancienne école de Xhendelesse accueille les sujets le temps d’un week-end. ©Romain RIXHON

La société de petit élevage de Xhendelesse – Herve (SPEXH) organise ces samedi 5 août (de 14h à 22 h) et dimanche 6 août (de 9h à 17 h) sa 70e exposition de petit élevage. Le rendez-vous occupe, depuis 1968, la salle Chapelier de Xhendelesse (du nom d’Alexandre Chapelier, bourgmestre de 1959 à la fusion des Communes en 1977, et grand-père du ministre-président Pierre-Yves Jeholet), rue du Bief 67. "Avant cela, c’était une école, rappelle Jean-Marie Prégardien, président de la société hervienne. C’est la première exposition du calendrier, donc nous avons encore des animaux qui ont besoin de croissance avant d’être baladé. Ceci dit, nous aurons entre 500 et 800 sujets, dans la salle et sous le chapiteau à l’arrière."

Les animaux arriveront sur place dès ce vendredi, et le samedi matin sera réservé aux évaluations. "Nous procéderons au jugement des animaux, à l’affichage sur les cages, etc. C’est la raison pour laquelle nous n’ouvrons qu’à 14 h. Quant à la vente, elle pourra débuter à 14 h 30. On ne vendra pas tous les sujets, ce n’est pas un marché. Mais certains oui. Le prix ? Cela dépend des races, du type, etc. La moyenne, c’est entre 15 et 20 €. Maintenant, si vous souhaitez un lapin de race géante, un champion d’exposition, ce sera peut-être 80 €. Pour un hobbyiste, il y a deux dépenses essentielles: la nourriture des animaux et les trajets pour se rendre aux réunions, aux expositions, aux foires… Et l’inflation a justement touché ce qui est matière premières agricole et les frais de transport pour sa voiture."