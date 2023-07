Notre itinéraire commence d’ailleurs en plein centre de Herve, juste à côté de la maison du tourisme locale, qui fut autrefois une gare. Une fois sur le RAVeL 38, vous devrez prendre la direction de Battice.

Devant le fort de Battice

Et ce RAVeL, il est plutôt chouette, avec tantôt des arbres situés de part et d’autre de la piste, tantôt une magnifique vue sur le Pays de Herve. Juste après le marché couvert de Battice, vous verrez une espèce de skate park plus ou moins abandonné. Donc, si vous vous sentez l’âme d’un rider… (notez toutefois que la rédaction décline toute responsabilité en cas d’accident). Vous tomberez ensuite assez rapidement sur le fort de Battice (voir ci-dessous), qui a été construit dans le courant des années 1930.

Un des plus beaux villages de Wallonie

Une fois que vous aurez atteint le point-nœud 44, vous quitterez le RAVeL et tournerez à droite sur une route qui monte, mais pas trop fort. Et puis, le jeu en vaut la chandelle car vous arriverez très rapidement à Clermont-sur-Berwinnne, qui est considéré comme un des plus beaux villages de Wallonie (voir ci-contre). Et c’est franchement mérité. Lorsque vous aurez quitté le village, vous emprunterez des routes de campagne qui offrent de beaux paysages assez typiques.

Avec un passage à gué

Après ça, vous arriverez à nouveau sur un RAVeL, assez sympa, mais qui ne casse rien non plus. Et vous n’y resterez de toute façon pas longtemps. Vous serez assez rapidement invité à tourner à droite sur une chouette route qui descend. Et, pour votre plus grand bonheur, il y a un passage à gué tout en bas. Pour ceux qui n’ont pas envie de se mouiller, il est possible de passer sur un petit pont.

Une fois le passage à gué franchi, vous passerez sur des routes de campagne qui montent, qui descendent, c’est assez agréable. Vous arriverez ensuite à Charneux, un village qui ne manque pas de charme. À ce moment-là, vous serez à plus ou moins cinq kilomètres de la fin de votre parcours.

Vous verrez qu’après Charneux, ça descend un peu. Et ensuite, ça monte. Beaucoup. Ça monte plus ou moins tout le temps, mais jamais très fort. Et si ça peut apaiser votre peine, les paysages sont franchement sympas.

Après avoir roulé, vraiment pas longtemps, sur une route nationale, vous serez invité à tourner à droite sur de chouettes chemins de campagne. Vous passerez ensuite dans un petit zoning. De là, vous retomberez assez rapidement sur le RAVeL 38. Vous n’aurez donc plus qu’à rebrousser chemin, pendant environ un kilomètre, avant de revenir à votre point de départ.

La balade en pratique

Pour qui ?

Longue de 22 kilomètres, cette balade est relativement accessible, malgré quelques passages pentus, notamment sur la fin de l’itinéraire.

Le parcours est également très sûr, car il ne passe quasiment que sur des RAVeL et des petites routes de campagne.

Mis à part le passage à gué et les quelques secteurs pavés, l’itinéraire ne présente aucune route ou sentier difficilement praticable. Il est donc tout à fait possible de réaliser la balade avec un vélo route. À noter qu’il est possible de louer des vélos à la maison du tourisme.

Quel itinéraire ?

Cet itinéraire est basé sur le réseau points-nœuds. Voici le parcours à suivre; 41, 44, 45, 46, 47, 48, 21, 22, 43, 41.

Si vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous pouvez encoder votre parcours dans le planificateur d’itinéraire proposé par le site VisitWallonia.be. Vous pourrez ensuite imprimer l’itinéraire ou envoyer le fichier GPX sur votre GSM et l’ouvrir dans une application, comme Cirkwi, qui vous servira de GPS pendant votre balade.

Où se désaltérer sur le parcours?

Voici nos bons plans pour boire un verre et manger un bout pendant et après votre balade.

Balade de l'ete au pays de Herve 2023 ©EDA

Au terme de votre balade, vous aurez la possibilité de prendre un rafraîchissement à l’Arrêt gourmand, qui se trouve juste derrière la maison du tourisme du Pays de Herve. Vous pourrez y déguster boissons, desserts et petite restauration.

Ou alors, vous pourrez même vous arrêter Au Renouveau, dans le magnifique cadre offert par la place de Clermont-sur-Berwinne. La carte propose de nombreuses boissons différentes, ainsi que des «vrais bon repas», comme des pavés de bœuf ou des entrecôtes, au cas où vous auriez une fringale en cours de route.

Que faire à Herve?

Balade de l'ete au pays de Herve 2023 ©EDA

Si après votre sortie à vélo, vous avez encore un peu de temps devant vous, vous pourrez aller jusqu’à l’église Saint-Jean-Baptiste de Herve.

Une fois sur place, vous remarquerez directement son clocher tors, qui est un des seuls du genre recensés en Belgique. Vous verrez qu’il est surmonté d’une croix fleur de lys.

Reconstruite au XVIIe siècle, l’église a été classée comme monument en 1934.

Les endroits à ne pas manquer

Le fort de Battice

Balade de l'ete au pays de Herve 2023 ©EDA

Construit entre 1934 et 1937, le fort de Battice a étél’une des premières positions attaquées par l’armée allemande en 1940. Il a finalement été pris par les Allemands après un siège de 12 jours au cours duquel 34 hommes ont perdu la vie.

Le pré Desonay

Balade de l'ete au pays de Herve 2023 ©EDA

Le pré Desonay est un lieu dédié à la biodiversité. De nombreux panneaux didactiques vous en diront plus sur cet endroit qui grouille de vie. Attention, les vélos sont interdits dans le pré (pensez à prendre des cadenas pour les attacher dehors).

Clermont-sur-Berwinne

Balade de l'ete au pays de Herve 2023 ©EDA

Clermont-sur-Berwinne est reconnu comme l’un des plus beaux villages de Wallonie. Le centre du village, qui est vraiment typique, et son église classée valent le détour.