Le dimanche 6 août prochain, de 14h à 21 h, le centre-ville de Herve sera fermé à la circulation pour laisser place à de petites scènes confiées à des artistes aux talents variés. "Transformer la cité en un véritable paradis artistique", telle est l’ambition de la Ville qui entend ratisser large avec des spectacles pour enfants, de l’humour, de la musique…

Derrière ce concept, Cédric Monnoye, déjà à l’origine de la Caravane du jazz, de la Caravane aux chansons ou encore la Caravane musicale. L’an dernier, ses Caravanes des artistes s’étaient notamment posées à Soignies et à Gouvy (avec BJ Scott, Suarez et Bruno Coppens).

Un concept né pendant le premier confinement de 2020

Le concept des Caravanes des artistes est né de l’impossibilité, pour les artistes, de se produire devant une large foule. "L’origine, c’est le 1er mai 2020, se souvient Cédric Monnoye. À l’époque, le gouvernement annonce la réouverture de la culture pour le premier déconfinement, mais avec maximum 100 ou 200 personnes, en plein air, avec les distances sociales… À ce moment, nous, nous sommes des organisateurs pour des événements avec 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes. En quatre semaines, on décide d’acheter des vieilles caravanes, on les retape et on les customise. On refait de petites scènes de spectacle pour une centaine de personnes. Et le 1er juin 2020, on met en place notre premier spectacle avec une petite caravane de jazz. On a ensuite développé cela avec une caravane pour le rire, une caravane pour la musique classique, une caravane pour la chanson, une autre pour le théâtre, etc."

Et le succès est assez rapidement au rendez-vous, "car nous étions les premiers à réagir à l’annonce du gouvernement".

"On n’a pas eu trop de mal à trouver des artistes qui voulaient remonter sur scène, à trouver un public demandeur (qui voulait rester en contact avec la culture), à trouver des fonds (puisque beaucoup d’événements étaient annulés). Bref, on a fait 150 sorties lors de la première saison. Et le hasard a fait qu’à l’été 2021, nous étions à nouveau dans une sorte de confinement. On a donc refait l’opération. On a obtenu le prix du mérite culturel pour la saison 2020-2021, donc on a poursuivi l’an dernier vu les demandes (en 2022)."

S’appuyant sur les nombreuses sollicitations des villes et villages, mais aussi du public, Cédric Monnoye relance fort logiquement sa "petite activité touristique, estivale et sympathique".

"On a une sorte de complicité qui se crée entre l’artiste et les spectateurs, situés à 30 centimètres. C’est une sorte de mini-guinguette pour faire la fête, écouter de la musique classique, voir un spectacle pour enfants… Au fil des ans, on a essayé de faire évoluer le projet. Et nous avons reçu des demandes pour une sorte de festival sur toute la journée, ce qui s’est fait à Gouvy ou à Soignies, devant 2 000 et 3 000 personnes."

Pourquoi venir à Herve ?

Les caravanes se poseront donc à Herve pour une journée, le 6 août. "Cette année, on refait Gouvy et on arrive à Herve. Nous aurons neuf spectacles sur la journée. Nos artistes sont à 99% professionnels et à 99% issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on écoute aussi les souhaits des communes, on fait attention à leurs autres programmations pour être complémentaire. C’est la raison pour laquelle nous n’aurons pas du théâtre de rue, car Rue du Bocage a cette spécificité à la fin du mois d’août. On vient avec d’autres spectacles, de l’humour, du jazz, du théâtre… Et un cover, car ça fonctionne très bien. Pour boucler le budget, on a des partenaires (la Région, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale). Les Communes ajoutent un petit budget complémentaire pour la logistique et le cachet des artistes, et elles peuvent choisir d’avoir une journée payante ou gratuite. À Herve, ce sera entièrement gratuit", conclut Cédric Monnoye.

Quels artistes pour la journée du dimanche 6 août ?

La journée débutera dès 14h avec Le Petit Prince, spectacle théâtral destiné aux enfants. Le récit de Saint-Exupéry sera livré aux Herviens, porté par les personnages du conte.

À la même heure, le Trio Houben montera sur scène. Greg Houben (trompette, bugle et chant), Quentin Liégeois (guitare) et Cédric Raymond (contrebasse) proposeront des reprises connues de tous.

Sur le coup de 15 h 15, Natacha Amal retrouvera la scène avec Ce soir on se fait l’Amal. "S’amusant à dépeindre les clichés d’une bourgeoisie bien-pensante, elle passe, avec un humour et une énergie communicatifs, à travers des sujets universels tels que la famille, l’amour, la trahison, le handicap, l’argent, le réchauffement climatique ou encore l’éducation. Un one-woman show piquant", défend l’organisateur par voie de communiqué.

Natacha Amal fait partie du concept des Caravanes. ©eda

Simultanément, les tubes de Michel Sardou résonneront dans Herve via Michel chante Sardou, un cover assuré par Michel Curvers.

Un peu de jazz, ensuite, avec Quand le jazz est là, à 16 h 30. Des Feuilles mortes à la Boîte de jazz, de Nougaro à Brel ou Gainsbourg, avec Michel Desaubies au chant, André Meuwis au piano et Mimi Verderame à la guitare.

Non loin, toujours à 16 h 30, Éric De Staercke proposera sa version de Notre-Dame de Paris. L’univers de Victor Hugo comme peu l’ont dépeint.

Dès 17 h 45, il ne sera plus nécessaire de choisir une caravane, puisqu’ André Lamy occupera seul le créneau horaire avec Lamytateur. Durant 1 h 30, André Lamy, imitateur depuis 44 ans, passera en revue quelques "personnages" issus de la famille royale, de la crise énergétique, du mouvement Meetoo ou ceux qui ont, d’une manière ou d’une autre, fait l’actu ces derniers mois (Yves Van Laethem, Jean-Marie Bigard, Gérard Depardieu, Marc Coucke…).

André Lamy sera à Herve ce dimanche 6 août, à 17 h 45. ©Heymans

Enfin, à 19 h, c’est le tribute de Patrick Bruel, Place des Grands Hommes, qui occupera l’espace scénique. Ce groupe principalement liégeois, mais aussi un peu hervien, est qualifié par l’échevin hervien de la Culture comme le "point culminant" de la journée, "l’apogée qui promet de ne laisser personne indifférent".

L’entrée est gratuite, un bar et des food trucks seront installés dans le centre de Herve afin de combler l’ensemble des visiteurs, qu’ils soient de Herve ou d’ailleurs.