Le commerçant de Battice Arnaud Dethier victime de vols deux fois cette semaine

"C’est en retournant à la voiture pour récupérer le portefeuille que je me suis rendu compte que des choses avaient disparu, raconte le patron du magasin Arnaud Concept Couture, place du Marché. Je sais que mon véhicule était verrouillé. J’en suis certain." Au-delà de la valeur financière des objets embarqués, celui-ci pointe surtout la valeur sentimentale du costume. "Le client m’avait confié son costume, avec son manteau, parce que je devais aller chez un autre client pour les lui montrer. Je devais lui rendre et ce n’est plus là. C’était une pièce unique, un projet fait avec le marié et sa maman… Si cette veste circule, je sais que je le reconnaîtrais", lance-t-il.

Une plainte a été déposée à la police. Côté assurances, par contre, c’est plus compliqué. "Les assurances ont dû mal à intervenir parce qu’il n’y a pas d’effraction. La police, elle, va voir s’il y a des caméras. J’ai également demandé au restaurant s’il n’en avait pas." Cette technique de vol, appelée aussi mouse jacking (vol à la souris), consiste à pirater le système de sécurité de la voiture. "C’est de plus en plus fréquent. Plusieurs personnes m’ont dit avoir eu la même chose à Liège ou encore à Paris. Est-ce qu’il y a des moyens d’éviter ça, comme en verrouillant sa voiture avec son smartphone par exemple? On n’a pas pu me répondre", ajoute Arnaud Dethier.

Le styliste a visiblement la poisse, cette semaine. Quelques jours plus tôt, une personne a également volé les 8 coussins placés devant la vitrine de sa boutique. "Je l’avais pris avec pragmatisme. Ce ne sont que des coussins. Mais cette fois-ci, je suis révolté", conclut-il. Un appel à témoins a été lancé sur Facebook. Toute personne ayant des informations à communiquer peut contacter Arnaud Dethier, via sa page " Arnaud Concept Couture ".