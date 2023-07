Il sera par ailleurs à nouveau bien animé le 20 août prochain lors de "l’été Station" du Comité de la rue du même nom.

Un tournoi de pétanque à la suite d’un brunch

"On fait un brunch en matinée avec les riverains, puis un tournoi de pétanque que l’on ouvre un peu tous azimuts, à tout qui veut participer. Cela se joue en triplette, on fait aussi des pains saucisses, il y a un bar… Puis il y a des voisins, des gens qui passent juste boire un verre. On essaie de créer un esprit convivial dans le centre de Herve puisque la rue de la Station, c’est le cœur historique de Herve et l’on a quand même ce parc qui est là à disposition et dont on est un peu les gardiens entre guillemets. Comme il est dans notre rue, on y fait toutes nos activités (NDLR: comme Halloween fin octobre)", explique Frédéric Marganne, secrétaire du Comité, qui compte une quinzaine de membres effectifs. Un des objectifs sous-jacents de ces habitants, ou anciens habitants de la rue, c’est également d’attirer l’attention des autorités sur l’intérêt de ce parc.

Un parc "qui n’est pas mis en valeur"

"On trouve qu’il n’est pas mis en valeur, l’entrée est exiguë. Il y a un banc, un toboggan, une petite balancelle, les ruches du projet avec Natagora.

Mais au-delà d’un entretien de type classique, ce serait bien de donner un peu plus de cachet au parc", rappelle le Hervien.

Le Comité avait ainsi introduit un projet lors du 1er budget participatif en 2019-2020, mais qui n’avait pas été retenu. "On avait vu très grand. Il y a une idée plus globale dans notre Comité qui serait de créer une percée verte dans Herve et de relier le parc avec la plaine des sports, ce qui serait possible parce qu’il y a un terrain inutilisé juste derrière. Il y a des tractations avec la société propriétaire."

Le Comité relance aussi régulièrement les élus herviens. "On a déjà renvoyé des propositions qui sont à l’étude pour le moment, notamment d’en faire une aire de pique-nique… et d’avoir d’autres possibilités pour les personnes qui se promèneraient dans Herve."