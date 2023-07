Les panneaux photovoltaïques, un passage obligé

"Nous avons équipé une partie des toits de l’usine ainsi que le centre de recherche, en ce début d’année. Nous en sommes à un peu près 5 300 panneaux, chiffre Nadia Paulis, responsable de la communication pour 3B . Quand on aura le tout, on en sera à près de 15 000 panneaux. On en rajouterait donc environ 10 000."

Si l’entreprise ne devait pas solliciter de permis pour installer des panneaux sur ses toits, la procédure diffère pour un "carport photovoltaïque" et des panneaux "à hauteur d’hommes" sur des terrains qui ceinturent l’usine. "Il faut effectivement un permis, nous avons deux demandes en cours: une pour les panneaux autour du site et l’autre pour le carport. Nous prévoyons aussi de la végétation autour de chaque site. Ce sont des terrains adjacents au bâtiment actuel, on occupe ce qui n’est pas encore occupé."

La Foire Agricole de Battice pourrait cependant être impactée au niveau du parking pour les chevaux. "Les terrains appartiennent à 3B Fibreglass, nous les mettons depuis plusieurs années à la disposition de la Foire Agricole. Nous en avons tenu compte, mais il est effectivement probable qu’il y ait un petit impact", reconnaît Nadia Paulis.

Ces investissements en énergies renouvelables (un projet de cogénération est sur la table, mais la rentabilité freine son avancée) sont à la fois imposés et désirés. "Nous sommes une entreprise qui consomme pas mal d’énergie, donc il y a un impact économique très important (surtout en période inflationniste). L’autre motivation, c’est la réduction des émissions de CO2. Nous serons tenus d’être neutre en carbone en 2050, comme toutes les entreprises. Et cela ne peut se faire du jour au lendemain. On a un plan pour réduire progressivement nos émissions et atteindre cet objectif. Enfin, il y a la responsabilité sociétale de l’entreprise, pour nos riverains et pour la société au sens large. On veut et on doit réduire notre impact environnemental. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses pour économiser notre consommation (le passage au LED il y a deux ans, etc.) et nous avons optimisé nos procédés de combustion. Pour le futur, nous avons des idées pour la récupération de la chaleur, pour la capture de CO2, pour l’achat d’énergie verte…"

3B Fibreglass entamera les travaux "dès que possible", dans l’espoir d’obtenir le permis en octobre. La Ville avait recommandé de d’abord privilégier les bâtiments existants, soit le cheminement suivi par 3B.