Un hôtel à l’horizon 2024 pour les Fines Gueules à Charneux: "Ce sera plus qu’un hôtel !"

Une très bonne nouvelle pour le Pays de Herve qui manque cruellement de cette offre. "C’est clair que l’on a perdu énormément en capacité de logement. Les premiers qui ont arrêté, ce sont mes collègues du Wadeleux ; ensuite, il y a eu le domaine du Haut Vent, à Battice,… Il y a énormément de gîtes et de chambres d’hôtes, mais avec un service hôtelier, non."

Mais ce projet ambitionne d’offrir plus qu’un logement de qualité, avec ses six chambres. "Ce ne sera pas qu’un hôtel, il y aura aussi des cours de cuisine. Ce sera un espace interactif dédié à cette passion: il permettra d’inviter un chef, pour faire une cuisine à 4 mains, ou un fournisseur, comme un vigneron. La clientèle a besoin de savoir. Nous, on est transparents depuis le départ, on a déjà une cuisine ouverte sur la salle", glisse l’entrepreneur qui préfère garder sous silence tous les détails de ce nouveau projet pour le moment.

En ce qui concerne la réalisation, le couple a choisi Gehlen comme partenaire, entreprise que l’on retrouve déjà derrière la rénovation du Roannay, le My Hôtel, chez Toma !. "Il a l’habitude de ce genre de choses, il va pouvoir nous apporter ce que l’on veut offrir à notre clientèle, précision et confort.. avec une vue extraordinaire !" L’ouverture est attendue entre le printemps et l’été 2024. Pour les clients du bistrot rien ne changera. "Les Fines Gueules resteront les Fines Gueules ! Ce n’est pas un nouveau départ, c’est une continuité, quelque chose qui était évident."