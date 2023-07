Avec plus de 100 ans au compteur, Moulan est plus compétitive que jamais : “On met l’accent sur un service rapide et de qualité” (photos et vidéo)

Et cette histoire, elle commence dans les années 1860. “À cette époque, un de mes ancêtres, Cely Thimoléon Moulan, qui habitait Philippeville, avait été appelé pour prendre part à la réalisation d’études préparatoires dans le cadre de la construction du barrage de la Gileppe”, détaille Raphaël Degey, administrateur délégué de l’entreprise.

Futé, l’homme a vite compris que la construction du barrage allait permettre à Verviers de se développer considérablement. “Il a donc contacté ses neveux et leur a dit qu’il y avait moyen de faire du business dans la région. ”

Suivant les conseils de leur oncle, les deux frères viennent s’installer à Verviers. Louis ouvre un négoce de quincaillerie industrielle en Crapaurue – dans un bâtiment qui est encore appelé aujourd’hui la maison Moulan – et Théodore se lance dans la vente de tuyauterie et de raccords de robinetterie.

Les commerces font ensuite leur petit bonhomme de chemin. “Et quand Théodore meurt en 1914, c’est sa femme, Marie-Jeanne Barbière, qui reprend les commandes. ” C’est d’ailleurs elle qui créera la fameuse SNC Veuve Théodore Moulan en 1918.

Et après ça, tout s’est rapidement enchaîné. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, la Veuve Théodore Moulan rachète le commerce de quincaillerie. En 1962, la société déménage dans un bâtiment situé rue Aux laines. En 1972, elle achète un grand terrain dans le zoning de Chaineux pour y construire un grand hall de stockage, avant de rassembler l’ensemble de ses activités dans le zoning en 2003.

“Jouer notre rôle d’acteur local”

Fiers de nos entreprises: Moulan

"On met l’accent sur un service rapide et de qualité"

Et, aujourd’hui, c’est déjà la cinquième génération, à savoir Raphaël Degey, qui est à la tête de l’entreprise. Si le core business de Moulan n’a pas changé, “on vend toujours des pièces qui permettent de véhiculer de l’eau, du gaz et de la vapeur”, l’entreprise trouve perpétuellement des moyens de s’améliorer. “On est obligé, vu la concurrence d’internet et des grands groupes. On met l’accent sur un service rapide et de qualité. On a par exemple mis en place un “clic and collect” en une heure, on a un e-shop, on propose la livraison en 24 heures. ” Bref, “on met tout en œuvre pour satisfaire les clients et jouer au mieux notre rôle d’acteur local”.

Et pour être encore plus compétitive, Moulan s’est associée en 2021 avec Meca-Fluid, une société spécialisée dans la vente de vannes et tuyaux pour l’air comprimé. “On a fondé MM Group. En travaillant ensemble, nous avons plus de poids et nous mettons des synergies en place. ” Et même si, dans un premier temps, l’idée est de consolider cette récente association, “à terme, MM Group a pour vocation de se développer”. Bref, Moulan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Une entreprise en perpétuelle évolution : de nouveaux travaux sont en cours

Soucieuse de gagner en efficacité, Moulan réalise actuellement des travaux de modernisation de son site.

L’entreprise réalise actuellement des travaux afin d’améliorer son efficacité. Elle va notamment aménager de nouveaux quais de chargement. ©EDA

On l’a dit : Moulan n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et à attendre que ça se passe. L’entreprise est d’ailleurs en train de réaliser des travaux sur son site, dans le zoning de Chaineux. “On les a commencés l’année dernière, avance Raphaël Degey. Notre but est de disposer d’un outil moderne afin d’augmenter notre productivité. ”

Pour ce faire, il est notamment prévu “d’aménager de nouvelles zones de chargement pour les camions. L’accès sera également plus simple pour les clients”.

Et l’occasion faisant le larron, Moulan vient de sauter sur un terrain de 6000m2, qui était en vente juste à côté du sien. “On va en profiter pour agrandir notre espace de stockage et rassembler Moulan et Meca-Fluid sur le même site. ”

Bref, il y a du pain sur la planche. “On espère qu’on aura fini les travaux pour fin 2024. ”

Deux armoires automatisées

Mais Moulan ne mise pas que sur les gros chantiers pour devenir plus efficace. “On travaille aussi sur l’automatisation de nos stocks. On vient d’ailleurs d’installer des armoires automatisées. ”

Quand on ne connaît pas le concept, ça peut paraître un peu bizarre, mais c’est franchement bien conçu. “Grâce à ces armoires, les préparateurs de commandes ne doivent plus aller chercher les pièces dans les rayons. ” Ici, c’est beaucoup plus simple. “C’est la machine qui amène les plateaux jusqu’aux travailleurs. ” Et là, il n’a plus qu’à se servir. Inutile de préciser que de telles machines permettent de gagner un temps considérable.

Moulan possède actuellement deux armoires automatisées et compte en acquérir d’autres. ©EDA

Pour l’instant, l’entreprise dispose de deux armoires automatisées, ce qui ne représente qu’une petite partie des stocks. “Mais on compte en acquérir d’autres à l’avenir. ”

Mais il n’est pas pour autant prévu d’automatiser l’ensemble des stocks. “Ces armoires ne sauraient pas contenir des pièces de grande taille, comme des tubes. ”

Moulan expliquée en chiffres

-1869 : Louis Moulan et son épouse ont ouvert, en 1869, dans la rue Crapaurue, au centre de Verviers, un magasin de quincaillerie industrielle.

-1882 : Théodore Moulan et Marie-Jeanne Barbière ont ouvert, en 1882, un commerce de tuyauterie, raccords et robinetteries.

-2007 : La société qui s’appelait encore la SA Veuve Théodore Moulan est renommée Moulan SA, en 2007.

-35 : Moulan emploie environ 35 personnes. “Une petite moitié de notre personnel fait du travail “de bureau”, détaille Raphaël Degey. L’autre moitié s’occupe de la partie logistique. Nous avons également 4 ou 5 chauffeurs.” À noter que le personnel de Moulan est très fidèle. “Il arrive régulièrement que des personnes fassent une carrière complète chez nous. Certains de nos salariés ont commencé avec mon grand-père et travaillent encore avec moi aujourd’hui.”

-20 000 : Il y a environ 20 000 références différentes chez Moulan. “Elles sont stockées sur une surface de 10 000 m2.”

-18 000 : Le terrain sur lequel l’entreprise se trouve a une superficie totale d’environ 18 000 m2.