Six élèves de Cerexhe-Heuseux créent une expo à Herve, sur la Ligne 38

Le Hervien Raphaël Demarteau, artiste renommé, professeur et initiateur du projet, a organisé des ateliers pour accompagner ces artistes. "L’art est en effet un moyen puissant pour véhiculer les émotions, explique-t-il par voie de communiqué. Ce qui a permis à Clara, Dorian, Hugues-Ethan, Tristan, François et Thomas une communication différente, une manière de se sentir libre et d’expérimenter davantage en fonction de leurs envies et des besoins du moment. Certains panneaux représentent d’une part, des œuvres plus abstraites réalisées à partir de quelques mots-clés lors du cours d’éducation artistique, d’autre part des portraits de six artistes, se dévoilant avec leurs petits secrets et s’exposant au grand air."

Faisant sortir l’art des murs de l’école avec l’aide de la Ville de Herve, Raphaël Demarteau met en lumière les créations de ces élèves.