La Hervienne Vinciane Goffin sort son premier roman

Primo-romancière, Vinciane Goffin réside à Xhendelesse, sur Herve. "Riche de nombreuses expériences de chœurs et de musique de chambre, elle enseigne d’abord la formation musicale et le piano pendant une dizaine d’années à l’académie de musique de Welkenraedt, avant de rejoindre, en 2004, l’équipe pédagogique du conservatoire royal de Liège, école supérieure des arts", présente par voie de communiqué sa maison d’édition. Elle livre ici un "récit dramatique avec en toile de fond l’univers de la musique classique. […] Ses personnages sont attachants et son écriture, fluide et poétique, rend accessible à tous un univers que l’on croit souvent, à tort, hors de portée: la musique classique."

L’histoire nous conte l’arrivée du jeune pianiste Guillaume du Beleck à la Faculté européenne de musique de Liège. La nuit, "il est attiré hors de sa chambre et se retrouve projeté dans le passé, à Paris, en compagnie des plus célèbres compositeurs tels que Claude Debussy et Maurice Ravel". Ce qui n’est pas sans nous faire penser à Midnight in Paris, de Woody Allen. Sauf qu’ici, le héros doit "aider la fille du doyen de la faculté à sortir du coma". À découvrir à Soumagne ce 9 juillet, et en librairies.