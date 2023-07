Des pavés de rue installés sur les tiers, en Potièrue à Herve

Le dossier avance, "les services y travaillent et une entreprise devra venir les poser". Il fut notamment abordé lors d’un collège de la Ville de Herve, mi-juin.

Les carreaux actuels vont être démontés et remplacés par des pavés de rue. Des pavés que la Ville a en stock, puisqu’il s’agit de pavés retirés sur différents chantiers au cœur de Herve ces dernières années: place Lecomte, rue Haute ou encore rue d’Elvaux. "On les a récupérés et on les installe lorsqu’on en a besoin", mentionne le bourgmestre de Herve.

Le chantier sera cependant scindé, comme nous l’explique Marc Drouguet. "C’est un chantier qui sera clôturé cette année. Un tiers sera réalisé en 2023, celui vers la place de l’Hôtel de Ville, et l’autre (vers la rue Haute) sera fait en 2024. Le chantier va être préparé par nos hommes, et les pavés récupérés seront placés par une entreprise qui s’occupera également du rejointoiement. Nous avons déjà interrogé plusieurs entreprises, nous attendons les réponses."

Ce travail permettra d’embellir les lieux, actuellement peu à leur avantage.