Après un bar (L’Yves Émoi), Marine lance son espace déco à Charneux

En mars dernier, Marine Forthomme fermait son bar au centre d’Aubel, L’Yves Émoi, pour se lancer dans un nouveau projet plus facile à combiner avec sa vie familiale et professionnelle (elle est professeure d’éducation physique). Elle a ainsi ouvert, depuis ce 24 juin, un espace déco, chez elle à Charneux (au numéro 4 de la rue grand Vinave). "Tout le 2e étage, entre 80 et 100 m2, est dédié au showroom", précise, elle. Le Cottage Interior ouvre les mercredis après-midi (14-18 h), les samedis (15-19 h) et le 1er dimanche du mois (14-18 h). On y trouve des articles de décoration d’intérieur (bougies, vaisselle, vases, lampes,) et quelques pièces de mobilier (petites tables, fauteuils et chaises). "Je suis une grande voyageuse et j’aime bien avoir des décorations de plusieurs pays. Pour le moment, j’ai notamment des tapis et des lampes de Marrakech", explique l’Aubeloise, qui pense rapporter encore d’autres coups de cœur lors de ses projets voyages.