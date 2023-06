2. Un skatepark

Comme le mois dernier, le dossier du skatepark a été évoqué. Nous vous l’avions d’ailleurs détaillé… fin 2021 ! D’un montant de 207 350 € (146 850 € pour la dalle en béton et le terrain multisport et 60 500 € pour le skatepark), l’agora space permettra, sur un terrain de 19m x 9m, de pratiquer du badminton, foot-tennis, handball, basket, foot… Il viendra remplacer celui ôté pour laisser place au parking du site Chapelier. "C’est un projet sportif mais aussi un projet jeunesse", a commenté l’échevin Jean-Marc Monseur (HDM). Le skatepark, lui, sera installé sur une surface de 20m x 13m. Différents modules seront proposés aux jeunes (via une mini-participation citoyenne) en fonction de la place et du budget. La Ville aura une attention marquée sur le drainage (des soucis sont déjà apparus devant le terrain A), sur l’intégration paysagère et sur la réduction des nuisances sonores. L’accès se fera par la partie haute de la rue du Stade. Le permis a été déposé.

3. Fortes pluies

Herve vu davantage impactée par les inondations en 2018. ©EdA Philippe Labeye - Photo d’archive

Jean-Claude Dumont (PS) s’est inquiété des pluies de jeudi dernier. "Il y a des points assez sensibles (Noblehaye, dans le bas de Bolland…) où il faudrait une signalisation. Mais tout était nettoyé le lendemain, la route était impeccable."

Le bourgmestre a indiqué "que 86 l/m2 sont tombés à Manaihant" et qu’il y a eu des soucis "là où les égouts étaient en charge mais les hommes sont sortis dès qu’ils ont pu et certains aménagements ont montré leur utilité."

4. SDT

La Ville n’a voté "ni pour, ni contre" le schéma de développement du territoire (SDT), validant en revanche une délibération pour marquer auprès du Gouvernement wallon sa désapprobation sur la procédure, pour rendre un avis plus pertinent après la date de clôture de l’enquête publique, pour demander des accompagnements réalistes ou encore permettre d’utiliser le contenu déjà réalisé (et en cours de réalisation à Herve) du schéma de développement communal (SDC) dont devraient s’équiper toutes les communes wallonnes d’ici 5 ans (bonne chance, avec seulement 19 bureaux agréés). Herve sollicite aussi des outils de conseils et d’assistance, souhaite s’écarter des densités imposées (40 logements par hectare dans les centralités, alors que Herve fait généralement bien moins… et parfois bien plus, comme pour le lotissement Ann-Sophie Charlier) et se réserve le droit d’émettre un avis complémentaire. Bernard Allelyn (HDM) a détaillé la délibération en estimant qu’il ne fallait pas "mettre la tête dans le sable et bêtement voter contre". Marie-Martine Schyns a pointé les questions des compensations ( comme l’a soulevé dans nos colonnes son président de parti), de l’insécurité juridique ou du décalage entre les communes qui disposent d’une ébauche de SDC et les autres.

5. CPAS

Le CPAS présente un boni de 279 387 € au compte 2022, bien aidé par la maison de repos qui a "retrouvé son rythme" même si les chambres à deux lits n’attirent plus, ce qui "conforte l’idée de l’extension". Le CPAS est marqué par la hausse du coût du personnel et par le coût des revenus d’intégration. Il a pu bénéficier d’un subside de 107 000 € pour des aménagements spécifiques dans la maison de repos, via l’AviQ.