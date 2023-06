On n’a pas tous les jours vingt ans. Mais pour la maison du tourisme du Pays de Herve, c’était ce dimanche ! Et ces deux décennies ont été célébrées officiellement en compagnie des autorités locales mais aussi de la ministre du Tourisme, Valérie de Bue, qui fut élogieuse au sujet de cet antre du tourisme du plateau hervien. "Je tiens à souligner que la maison du tourisme du Pays de Herve a été pionnière dans bien des domaines qui sont chers à la Wallonie. Elle fut une des premières à bénéficier du label “Bienvenue vélo”, elle a participé à la démarche “Wallonie destination qualité” et elle est certifiée “access i” et donc accessible à tous. Tout au long de ces 20 ans, elle a gardé cette créativité qui la caractérise avec tout son dynamisme et son originalité. La maison du tourisme a aussi développé et diversifié son offre touristique, comme on peut le voir avec le trail et le parcours d’interprétation paysagère inaugurés ce dimanche. Ce sont des exemples concrets et il y a encore des projets dans les cartons ai-je entendu."

Il faut dire que la maison du tourisme est très énergique pour promouvoir toute la richesse de sa région. "On a tous appris le Pays de Herve à l’école, continue la directrice de la maison du tourisme, Anne Zinnen. C’est un vrai bassin de vie avec son identité composée de bocages, de haies, d’arbres fruitiers,… Et on tourne notre communication autour de ce paysage mais aussi des produits du terroir."

Pour les 20 ans, outre les stations paysagères dont la première a été inaugurée ce dimanche (voir ci-joint), il y avait également deux autres nouveautés qui ont été présentées. À commencer par le trail (deux distances) au départ de la maison du tourisme qui propose de parcourir les chemins et bocages avec un passage par le site du Val-Dieu. Mais aussi par les villages d’Aubel et de Dalhem pour réaliser un maillage de ces trails dans le futur. Enfin, une exposition a été dévoilée au sein de la maison du tourisme et elle retrace ses vingt années d’existence avec divers documents mais aussi des objets et vidéos, dont la bien connue carte de vœux de 2009 !