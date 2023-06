Un lotissement de Chaineux pour immortaliser Gaston Rahier

"Ses anciens camarades de l’époque (l’ancien carrossier du garage du Plateau Monsieur Debouny, son préparateur physique Hubert Plumanns et son voisin et ami Jean Godfroid) sont venus vers nous pour immortaliser sa mémoire, son palmarès, sa personnalité, développe le bourgmestre Marc Drouguet (HDM). Comme expliqué en commission, on proposera de nommer le nouveau lotissement de Chaineux en son nom (son épouse et ses enfants, qui vivent dans le sud de la France, ont donné leur accord). Gaston Rahier, ce sont trois titres de champion du monde (75, 76 et 77, en 125 cm3) , deux Rallye Dakar (en 1984 et 1985, succédant à Hubert Auriol ; il est le seul belge vainqueur à moto) , trois Rallye des Pharaons…" Le conseil se prononcera lundi sur cette proposition.