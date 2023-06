Certaines communes opposées à la promotion de 3 majors pour la zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau

La bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin (qui a voté contre, quatre aux bourgmestres – sur ceux présents – se sont abstenus), a interpellé sur le coût, la rapidité de cette promotion alors que le plan de personnel n’arrivera qu’en septembre et sur la situation dans d’autres zones. Marie Stassen (Plombières), Alexandre Loffet (Verviers) et Cédric Halin (Olne) étaient également plus que mitigés, pointant notamment qu’aucune Commune ou CPAS ne remplissent "le cadre". Le coût est de 3 436 € par an et par personne maximum (donc 10 300 €, un major touchant dans les 172 000 € bruts par an) ; chaque département devrait avoir un major ainsi que la garde ; et la zone est en deçà des autres en nombre d’officiers. Des arguments qui n’ont pas, à ce stade, convaincu l’ensemble des bourgmestres qui se sont, en revanche, accordés sur l’achat d’un camion-citerne de 8 000 1 (314 600 €) et sur un règlement pour l’utilisation de la salle polyvalente de la caserne de Plombières.