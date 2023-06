Vers la fin des modules aux écoles de Bruyères, Chaineux et Xhendelesse

Inscrit au budget 2023 pour 501 000 €, ce dossier fut évoqué au conseil communal du 29 août dernier. Les modules préfabriqués accueillent trois classes et l’idée de la Ville de Herve, ayant obtenu des subsides pour ce projet, est de les remplacer par un bâtiment aux normes, tenant compte de l’évolution potentielle de la population de l’école et d’une certaine polyvalence.

"On était une commune très modulable il y a quelques années", sourit le bourgmestre Marc Drouguet (HDM), en référence à Gianni Fabris (HDM) qui, le 25 juin 2012 (on ne nous reprochera pas un manque de précision), avait-il déclaré : "On est la commune la plus modulable de Belgique", lors d’échanges avec Eddy-Pascal Piret (alors échevin cdH) sur le futur de l’école de José, la Ville refusant à l’époque de s’engager dans "un projet d’ampleur à quelques mois des élections" de 2012… remportées par HDM.

"Nous avons essayé dès le début (NDLR : au changement de majorité) de trouver des solutions pour enlever ces modules, à chaque appel à projets nous en avons déposés. Le premier, celui de l’école de José, date de 2014-2015", reprend le bourgmestre. À José, le dossier fut voté en février 2014 et le subside approuvé le 14 octobre 2016 (pile quatre ans après les élections de 2012) par la Hervienne Marie-Martine Schyns (alors ministre cdH de l’Enseignement et ex-colistière d’Eddy-Pascal Piret, que de clins d’œil dans ce dossier…). L’école est en voie de finalisation mais elle ne sera pas achevée pour la rentrée du 28 août 2023.

Et Marc Drouguet de poursuivre : "Il restait d’autres projets. Suite à un appel à projets européen pour l’amélioration des bâtiments scolaires, nous avions déposé trois dossiers mais un seul avait été repris: Bruyères. Ce qui le différenciait peut-être des autres, c’est la classe inclusive. Bruyères est clairement le projet le plus avancé." L’école dispose également des modules les plus vétustes.

La procédure d’obtention du permis est en cours et les travaux pourraient encore être adjugés cette année. "Le bâtiment doit être prêt pour juin 2026, précise l’échevine de l’Enseignement Marianne Dalem (HDM). On avait déposé ce dossier dans le cadre du plan de relance européen, nous avions l’ambition d’enlever tous les modules de nos écoles. Les architectes ont travaillé sur des préprojets mais nous obtenions des points en fonction de différents critères. Bruyères l’avait emporté, comme (et c’est normal) de nombreuses écoles sinistrées lors des inondations. On va donc construire, dans le prolongement de la salle polyvalente (vers le fond de la cour), trois classes, un couloir et un local technique. On démolira par après les modules, pour récupérer une vue sur Herve."

Les travaux devraient débuter dès l’an prochain.