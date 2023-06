Pas de hausse des tarifs à la piscine de Herve… Et pas de diminution

Le bureau exécutif de la RCA a "analysé les coûts salariaux" et les "frais de fonctionnement", et il proposera au conseil d’administration du 3 juillet de maintenir les prix en vigueur (avec une prolongation jusqu’au 31 décembre des anciens abonnements de la piscine). La grille tarifaire pour les salles communales sera également prolongée, sans hausse ni diminution.

"Si le CA est d’accord, on ne bougera pas les prix. On ne les augmentera pas, mais ce n’était pas possible de les diminuer, indique Jean-Pol Dellicour (HDM), président de la RCA. Quand on voit les augmentations des salaires, l’index, les consommations énergétiques… C’était impossible, en un mot comme en cent. Pour vous donner une idée, entre janvier et avril nous avons déjà payé la même chose (montant des factures) que pour toute l’année 2022. On fera d’ailleurs le point en septembre pour voir s’il faut augmenter ou pas. Engie nous a encore annoncé une augmentation des tarifs à la Ville (et par conséquent à la RCA)… On verra bien mais ça devient infernal."