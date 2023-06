Les artistes à la rencontre des élèves herviens pour la 3e édition d’Arti’Fawes

D u 22 au 25 juin prochains, des artistes régionaux s’installeront pour la 3e année consécutive au Domaine des Fawes, à Herve, le temps d’une expo-vente. "Cette année, on en a un peu plus et il y en aura beaucoup en extérieur. On a de plus en plus de demandes, on doit en refuser sauf ceux qui ne peuvent exposer qu’à l’intérieur car il y en a déjà 28 (NDLR: dans deux salles du château et la chapelle) ", partage Yves Liégeois, administrateur de l’ASBL.