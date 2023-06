"Quand j’ai commencé les fraises, il y a six ans, j’avais déjà essayé les melons, mais je n’avais pas eu de bons résultats, donc je me suis beaucoup documenté. En Belgique, on ne sait pas avoir quinze melons par plant, c’est vraiment trois ou quatre maximums, donc c’est beaucoup de taille et beaucoup d’entretien. J’ai fait des tests avec une quinzaine de plants pour trouver la variété qui convenait au climat, aux terres. L’année passée, cela a super-bien été, cette année, j’en ai mis 250 !", explique le Charneutois, et de préciser, "Depuis le jeudi 15, j’ai arrêté l’arrosage pour qu’ils montent en teneur de sucre, généralement on arrête pendant une semaine, puis on pourra les couper !"

Après les fraises, des melons du Plateau produits à Charneux (photos & vidéo)

Comme pour le reste de sa production, elle sera écoulée directement sur le terrain de Charneux. A contrario des fraises – qui s’arrachent toujours comme des petits pains alors qu’il en a encore rajouté 4 000 plants cette année – les melons seront vendus a priori le samedi et il n’y aura pas de réservation possible.

"Ce seront plus les clients qui iront les choisir eux-mêmes." La saison des fraises devrait, elle se devrait se terminer ce week-end.

Le fruiticulteur n’en a pas fini de rajouter des cordes à son arc, à côté des épicéas et des sapins Nordmann qui arriveront respectivement d’ici trois et six ans, il expérimente déjà la culture de butternut et des potirons d’Halloween.