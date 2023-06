Herve: des concerts et des démos sportives pour la braderie

Nouveau souffle

Après l’afterwork et le défilé au mois de mars, il s’agit du deuxième événement de l’association Herve commerces de proximité. Le jeune président, qui a pris ses fonctions il y a six mois, se réjouit de voir un nouveau dynamisme. "On prévoit encore une activité avant la fin de l’année, mais on ne sait pas encore sous quelle forme. On a vraiment repris la chose en main avec Isabelle Levaux, échevine et commerçante. L’année dernière on était 17 commerçants dans l’association et maintenant on est 60 ! L’afterwork, et le défilé à la chapelle désacralisée de l’administration, a été un énorme succès. On s’attendait à avoir 300 personnes et on en a eu 450. On a eu plein de contacts et des commerçants ont voulu rejoindre l’association."

Bonne nouvelle pour eux également, la braderie des commerçants de Battice a été décalée cette année au week-end du 24 et 25 juin. Mais la braderie d’Aubel tombe bien également cette semaine.