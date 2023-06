Au sein d'une ferme de Herve, on part à la rencontre avec un agent du service de remplacement agricole

"L’agriculture, c’est le milieu d’où je viens. J’ai travaillé avec mes parents à la ferme familiale, puis je fus intérimaire pendant un an avant de rejoindre le service de remplacement agricole à l’âge de 37 ans. Je suis dans ma 21e année. C’est toujours le même métier, mais je ne le pratique plus pour moi."

©EdA LABEYE Philippe

Retravailler à son compte, Guy ne le souhaite pas. "J’ai bien pris le temps de la réflexion quand j’ai décidé d’arrêter. J’étais sûr de moi. Il m’a cependant fallu du temps, mais la réflexion était mûre. Quand on va travailler pour quelqu’un, on a un peu l’impression de retomber plus bas. Mais en fait non, pas du tout. On est bien considéré, et on est souvent chaleureusement remercié. Au début, lorsque j’ai intégré le service de remplacement agricole, je pensais faire cela en attendant de trouver autre chose. Mais je suis sous contrat et je suis toujours là, sans doute jusqu’à la fin."

"Comme de la famille"

Fort de son expérience et privilège de l’âge, Guy Lemlyn a ses petites habitudes, ses clients réguliers. "Je vais le lundi à Fourons, le mercredi à Gemmenich, le jeudi à Montzen… Le vendredi, ça varie. Et je suis ici, à Charneux, tous les 15 jours le mardi. Il y a plusieurs places où je vais régulièrement. Certaines fermes, je les connais de la cave au grenier. Je suis comme de la famille, certains sont devenus des amis. Avec le temps, on peut dire que je connais la région, je ne me perds plus (rires) . Mais il y a encore beaucoup de fermes que je n’ai jamais faites. J’en découvre encore, notamment pour les traites."

Les traites, c’est justement l’un des éléments qui varie le plus d’une ferme à l’autre, même si l’objectif demeure semblable. "Dans les grandes lignes, c’est toujours pareil. Mais chaque fermier a sa méthode, ses petites habitudes. On doit s’adapter. Des fois, je suis tout seul, alors je fais un peu comme je veux tant que le travail est fait. On me fait confiance. Je fais aussi beaucoup de réparations, des soudures… Même si normalement, au service de remplacement agricole, ce sont surtout les bêtes. D’ailleurs, mis à part parfois un peu de stress, pour les animaux, il n’y a jamais de problème." Surtout chez Jacky Schaus et Christiane Wintgens, tant Guy fait partie de l’équipe. "Moi, je n’ai jamais eu envie de revenir sur ma décision. Mais pour les jeunes, c’est une bonne expérience. Ils peuvent voir différentes méthodes de travail, ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. En 20 ans, les fermes ont pris de la taille, et les animaux aussi ! Les vaches produisent plus et sont plus grandes. Et puis, parmi les avantages, on a notre salaire, on est tranquille quand on rentre chez soi le soir (sauf si on est rappelé pour une traite ou un malade)."

©EdA LABEYE Philippe

En espérant, pour Guy Lemlyn, ne pas être envoyé en urgence au sein d’une exploitation dimanche midi, car il compte bien participer à l’anniversaire du service de remplacement agricole. "J’étais là pour leurs 30 ans, et maintenant pour leurs 50 ans", sourit-il.

©EdA LABEYE Philippe

Une journée avec les membres ce dimanche

Le Service de remplacement agricole de la région herbagère organise une cérémonie ce dimanche à l’occasion de son cinquantième anniversaire (puisque la création date du 11 mai 1973, à Moresnet).

L’organe d’administration recevra "toutes les personnes qui ont contribué à la réussite et au succès de ce merveilleux outil, au service de l’agriculture de notre région, à une journée conviviale". Celle-ci est programmée pour ce dimanche 11 juin, dès 11 h, à la salle Saint-Joseph (rue du Cheval Blanc 27) à Hombourg, sur la commune de Plombières.