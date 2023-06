Ils bloquent le carrefour de Battice pour promouvoir la braderie et les commerces

"Tout le monde dit toujours que Battice, c’est un carrefour. Alors c’est vrai, c’est un point de croisement. C’est la rencontre de deux routes. Mais c’est un carrefour qui est vivant, qui s’active, où nous avons du monde", souligne Arnaud Dethier, président d’une association des commerçants qui regroupe entre 50 et 60 membres.

À l’approche de la braderie, ces 24 et 25 juin, ils ont voulu marquer le coup. Boulanger, informaticien, opticienne, pharmacienne, bijoutière, restaurateur, styliste… Ils se sont réunis pour bloquer le carrefour durant deux minutes. "Dans ce carrefour, il y a des gens qui rendent le centre de Battice actif. On a fait notre demande auprès du bourgmestre et de la Ville de Herve, et nous avons été recontactés par la police. On ne peut pas bloquer plus de deux minutes, car c’est un axe principal. Un drone, situé au-dessus de nous, filmera le déroulement de notre banderole. Et le spot sera utilisé pour promouvoir les commerces et la braderie, notamment sur les réseaux sociaux", poursuit "Arnaud D.".

"On n’a, je pense, jamais eu ce genre de demande. Notre présence est indispensable pour sécuriser le carrefour, et il faut que leur action soit la plus courte possible pour permettre de retrouver la fluidité du trafic dans ce carrefour majeur qui permet les accès vers Verviers, Thimister et Aubel, Herve…", précise la zone de police du Pays de Herve.

Une braderie musicale

Quant à la braderie du dernier week-end de juin, elle se voudra encore plus festive. "Ce sera notre seconde braderie. Les commerces seront ouverts le samedi 24 de 10h à 18h et le dimanche 25 de 11h à 16 h. Nous aurons également un village festif (le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 11h à 20 h) avec une ambiance musicale (trois groupes et un DJ), un château gonflable, les Cliniclowns… L’an dernier, nous n’avions pas de groupe de musique mais les gens étaient déjà contents des animations", vante Arnaud Dethier.